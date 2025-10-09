17 अक्टूबर को राई में पीएम मोदी की रैली की तैयारी तेज, 20 एकड़ भूमि पर लगेगा पंडाल, 140 एकड़ में होगी पार्किंग
प्रधानमंत्री मोदी की 17 अक्टूबर को राई में होने वाली रैली की तैयारी तेज़ी से चल रही है। रैली के लिए 20 एकड़ में पंडाल लगाया जा रहा है, और 140 एकड़ ज़मीन पार्किंग के लिए रखी गई है। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी ज़रूरी इंतज़ाम किए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने प्रधानमंत्री मोदी की 17 अक्टूबर को राई में रैली की तैयारियों को लेकर वीडियो कान्फ्रेंस से अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि वे कार्यक्रम स्थल पर सफाई के साथ-साथ सुंदरीकरण का विशेष ध्यान रखें। नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर सफाई शुरू कर दी गई है। आसपास के फ्लाईओवर वे अन्य जगहों पर पेंटिंग बनाई जा रही हैं।
चंडीगढ़ बैठक में मौजूद उपायुक्त सुशील सारवान ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताया कि रैली के लिए 35 एकड़ भूमि को साफ किया गया है। 20 एकड़ भूमि पर पांडाल लगाने का कार्य शुरू किया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल के नजदीक ही 35-35 एकड़ की चार यानी 140 एकड़ जमीन पर पार्किंग के लिए निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा पार्किंगों में अलग-अलग जिलों की व्यवस्था की गई है और उसी के हिसाब से रूट तैयार किया गया है ताकि किसी प्रकार के जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई में प्रधानमंत्री के लिए हैलीपेड बनाया जा रहा है और वहां से सीधा कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है।
इसके अलावा उन्होंने वीवीआइपी रूट, मुख्य स्टेज, पांडाल, मीडिया सेंटर व अन्य तैयारियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई हैं।
बैठक में पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने बताया कि कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए वीवीआईपी रूट भी निर्धारित कर लिया गया है। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस कर्मचारियों व सीसीटीवी की व्यवस्था कर दी गई है।
वहीं, बैठक में नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन, एसीयूटी योगेश दिल्हौर, डीसीपी कुशल सिंह, एसडीएम गोहाना अंजलि क्षोत्रिय, एसडीएम सोनीपत सुभाष चंद्र, एसडीएम खरखौदा डाॅ. निर्मल नागर, एसडीएम गन्नौर प्रवेश कादियान, एसएमडीए की डिप्टी सीईओ वीना हुड्डा, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त नीतू धनखड़, एमडी शुगर मिल अंकिता वर्मा शामिल हुए।
