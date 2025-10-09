पलवल से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस के मामले में नया मोड़, पाक क्रिकेटर वसीम अकरम को देनी पड़ी सफाई

जागरण संवाददाता, पलवल। जिले में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किए गए यू-ट्यूबर वसीम अकरम का मामला इंटरनेट मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रहा है। कोट गांव का रहने वाला गिरफ्तार यू-ट्यूबर का नाम भी वसीम अकरम है, इसलिए इंटरनेट मीडिया पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

वसीम अकरम को खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने इससे परेशान होकर इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान का एक जासूस पकड़ा गया है, जिसका नाम वसीम अकरम है। मगर, कुछ न्यूज चैनल मेरी फोटो लगाकर कह रहे हैं कि वो वसीम अकरम मैं हूं, लेकिन ऐसा नहीं है।

वसीम अकरम ने मीडिया और इंटरनेट मीडिया यूजर्स को फटकार लगाते हुए कहा कि वे बिना जांच किए उनकी तस्वीरें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हमसाया मुल्क (पड़ोसी देश) में कोई जासूस पकड़ा गया है, उसका नाम वसीम अकरम है। लेकिन कुछ न्यूज चैनल मेरी फोटो लगा रहे हैं।

बता दें कि पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में क्राइम ब्रांच प्रभारी ने 30 सितंबर को यूट्यूबर वसीम अकरम को गिरफ्तार किया था। वसीम का यूट्यूब पर चैनल था और वह मेवात के इतिहास से संबंधित जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर डालता था।

पिछले चार वर्षों से वसीम लगातार वाट्सअप से पाकिस्तान दूतावास में तैनात दानिश और एक कर्मचारी के संपर्क में था। वसीम ने दिल्ली जाकर भी दोनों से मुलाकात की थी। इस दौरान वसीम ने दानिश और उक्त कर्मी को एक सिम भी मुहैया कराई थी।