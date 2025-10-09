Language
    पलवल में हथौड़ा गैंग ने युवक का किया अपहरण, फिर घने जंगल में ले जाकर तोड़े हाथ-पैर

    By Kulveer Singh Chauhan Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:58 AM (IST)

    पलवल में हथौड़ा गैंग ने एक युवक का अपहरण कर लिया और उसे जंगल में ले जाकर हथौड़े से उसके हाथ-पैर तोड़ दिए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपहरण और हमले का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती है।

    जागरण संवाददाता, पलवल। हथौड़ा गैंग ने सुपारी लेकर हथियार के बल पर युवक का अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके हाथ-पैर तोड़ दिए। घायल युवक ने यह आरोप भी लगाया है कि आरोपितों ने उसे जान से मारने की योजना बनाई थी।

    सदर थाना पुलिस ने घायल युवक की शिकायत पर एक नामजद सहित अन्य के विरुद्ध केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर थाना प्रभारी साहिल के अनुसार मामले में मित्रोल गांव के रहने वाले करण ने दी शिकायत में कहा है कि छह अक्टूबर को वह अपने गांव से पलवल शहर बाइक से जा रहा था।

    रास्ते में फुलवाड़ी मोड़ के नजदीक तुमसरा गांव का कपिल उर्फ बिल्ली गुर्जर अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक पर आया और उसे रोक लिया। आरोपित उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठाने की कोशिश करने लगे। जब वह बाइक पर नहीं बैठा तो कपिल ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और उसकी गर्दन पर रख दी। वह डर के कारण बाइक पर बैठ गया और आरोपित उसे बामनीखेड़ा के जंगल में ले गए।

    पीछे बैठे युवक ने बंदूक उसकी कमर पर लगा दी, ताकि वह शोर न मचा सके। आरोपितों ने उसे जंगल में ले जाकर बाइक पर रखे हथौडा व डंडा निकाले और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने शोर मचाया तो जातिसूचक गालियां देते हुए हथौडा से उसके हाथ-पैर तोड़ दिए।

    झगड़े का शोर सुनकर आपस-पास के लोग आने लगे तो आरोपितों ने धमकी देते हुए कहा कि वे हथौडा गैंग के सदस्य है, अभी तेरे साथी सचिन के भी हाथ-पैर तोड़ने हैं। उन्हें इसकी सुपारी मिली है। कपिल ने कहा कि वह अभी जेल से आया है, सुपारी का काम पूरा करके ही जाएगा। जिसने सुपारी दी है उसने दोनों के फोटो व जाति भी लिखकर भेजी है।

    इसके बाद मौके पर लोग आ गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया।

