पलवल में हथौड़ा गैंग ने युवक का किया अपहरण, फिर घने जंगल में ले जाकर तोड़े हाथ-पैर

जागरण संवाददाता, पलवल। हथौड़ा गैंग ने सुपारी लेकर हथियार के बल पर युवक का अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके हाथ-पैर तोड़ दिए। घायल युवक ने यह आरोप भी लगाया है कि आरोपितों ने उसे जान से मारने की योजना बनाई थी।

सदर थाना पुलिस ने घायल युवक की शिकायत पर एक नामजद सहित अन्य के विरुद्ध केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर थाना प्रभारी साहिल के अनुसार मामले में मित्रोल गांव के रहने वाले करण ने दी शिकायत में कहा है कि छह अक्टूबर को वह अपने गांव से पलवल शहर बाइक से जा रहा था।

रास्ते में फुलवाड़ी मोड़ के नजदीक तुमसरा गांव का कपिल उर्फ बिल्ली गुर्जर अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक पर आया और उसे रोक लिया। आरोपित उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठाने की कोशिश करने लगे। जब वह बाइक पर नहीं बैठा तो कपिल ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और उसकी गर्दन पर रख दी। वह डर के कारण बाइक पर बैठ गया और आरोपित उसे बामनीखेड़ा के जंगल में ले गए।

पीछे बैठे युवक ने बंदूक उसकी कमर पर लगा दी, ताकि वह शोर न मचा सके। आरोपितों ने उसे जंगल में ले जाकर बाइक पर रखे हथौडा व डंडा निकाले और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने शोर मचाया तो जातिसूचक गालियां देते हुए हथौडा से उसके हाथ-पैर तोड़ दिए।