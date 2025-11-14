Language
    हरियाणा में हथकड़ी पहनाकर पुलिस ने कराई पूर्व सरपंच की परेड, हत्या के आरोप में किया गया है गिरफ्तार

    By Harish Bhoriya Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:50 PM (IST)

    पिपली गांव के अजय हत्याकांड में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूर्व सरपंच रामनिवास को गिरफ्तार किया है, जिस पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाकर अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। अजय पर कुछ दिन पहले जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

    संवाद सहयोगी, खरखौदा। पिपली गांव के 27 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पिपली के पूर्व सरपंच रामनिवास को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हमले का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था।

    पुुलिस ने पूर्व सरपंच सहित कई अन्य को नामजद करते हुए केस दर्ज किया था। गुरुवार को पुलिस आरोपी को हथकड़ी लगाकर पैदल ही खरखौदा थाने से थाना कलां मार्ग स्थित सरकारी अस्पताल तक मेडिकल कराने के लिए लेकर गई।

    इस दौरान आरोपी के बाल भी कटे हुए थे। शुक्रवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग करेगी, ताकि हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सके।

    पिपली गांव का 27 वर्षीय अजय सोमवार की रात को करीब आठ बजे खरखौदा स्थित जिम से घर लौट रहा था। इसी दौरान उस पर गांव के सरकारी स्कूल के पास हमला कर दिया गया।

    हमले का आरोप गांव के ही ललित व अन्य पर घायल अजय ने लगाया और इस हमले का षड्यंत्र गांव के पूर्व सरपंच रामनिवास पर रचे जाने का आरोप लगाया। इसके बाद घायल अजय ने इलाज के दौरान गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया।

    अजय की मौत होने पर पुलिस ने मामले में हत्या की धारा और जोड़ दी। गुरुवार को क्राइम यूनिट खरखौदा की टीम ने आरोपी रामनिवास को गिरफ्तार किया।

    उसे बाजार के बीच से खरखौदा पुलिस स्टेशन से लेकर सरकारी अस्पताल तक हथकड़ी लगाकर मेडिकल कराने के लिए पैदल ही ले जाया गया। इस दौरान आरोपित रामनिवास का सिर भी मुंडा हुआ था। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा, ताकि वारदात के आरोपी ललित, दीपक, कपिल व अजय सहित अन्य की गिरफ्तारी की जा सके।

     

    पिपली के अजय की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी।


    - रवींद्र, प्रभारी, क्राइम यूनिट खरखौदा