    सोनीपत से दिल्ली का सफर होगा बेहद आसान, बस अड्डे से AC बस सेवा शुरू; विद्यार्थी-नौकरीपेशा दोनों उठा सकेंगे लाभ

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:10 AM (IST)

    सोनीपत से दिल्ली के लिए AC बस सेवा शुरू हो गई है, जिससे विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। यह बस सेवा सोनीपत बस अड्डे से कश्मीरी गेट आईएसबीटी दिल्ली के लिए शुरू की गई है। परिवहन विभाग यात्रियों की सुविधा के लिए और भी नई बसें चलाने की योजना बना रहा है।

    डीटीसी की तीन बसें सुबह व शाम को लगाएंगी चक्कर

    जागरण संवाददाता सोनीपत। दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (डीटीसी) ने अब सोनीपत से दिल्ली के लिए एसी बस सेवा की शुरुआत कर दी है। वीरवार को मेयर राजीव जैन और विधायक निखिल मदान ने नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सेवा के शुरू होने से अब सोनीपत व आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए अधिक आरामदायक और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प मिल गया है। यात्री रात 8:30 बजे भी सोनीपत बस अड्डा से दिल्ली जा सकेंंगे।

    सोनीपत सब अड्डा पर शाम के समय दिल्ली रूट पर बसों की कमी रहती थी। शाम छह बजे के बाद कम ही बस दिल्ली के लिए उपलब्ध होती थी। गोहाना से आने वाली बस ही दिल्ली तक जाती थी। अब डीटीसी द्वारा प्रारंभ की गई इस सेवा के तहत तीन एसी बसें प्रतिदिन सोनीपत से दिल्ली और दिल्ली से सोनीपत के बीच फेरे लगाएंगी।

    यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह समय निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि नौकरीपेशा लोग और विद्यार्थी दोनों आसानी से इसका लाभ उठा सकें।डीटीसी ने सोनीपत से दिल्ली तक के किराये को 67 रुपये निर्धारित किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह सेवा दोनों शहरों के बीच आवागमन को और सुगम बनाएगी। एसी बसों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि यात्रियों को गर्मी व ट्रैफिक के बीच भी आरामदायक सफर मिल सके।इस मौके पर मेयर राजीव जैन व विधायक निखिल मदान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।

    नंबर गेम

    • 67 रुपये सोनीपत से दिल्ली के लिए निर्धारित किया है किराया
    • 8:30 बजे रात को सोनीपत से जाएगी दिल्ली बस
    • 03 बसें सुबह व शाम लगाएंगी दिल्ली का फेरा

    सोनीपत से दिल्ली के लिए एसी बस

    सुबह 7:10, 7:25 और 8:00 बजे सोनीपत बस अड्डा से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। वहीं, शाम को दिल्ली से वापसी के लिए बसें 7:30, 8:00 और 8:30 बजे चलेंगी।इसके अलावा रोडवेज की बसे भी अपने निर्धारित समय पर चलेगी, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

    बस अड्डा में बसों की स्थिति

    • सोनीपत बस डिपो में-----155 बसें
    • किलोमीटर स्कीम--------37
    • एसी बसें--------------19
    • ई-बसें----------------05
    • सामान्य बसें------------94

    डीटीसी की तरफ से दिल्ली से सोनीपत तक बस एसी बस सेवा शुरू कर दी है। इससे यात्रियों को फायदा मिलेगा। अब यात्री देर शाम तक भी दिल्ली तक जा सकेंगे।


    सुरेद्र दुग्गल, एसएस, सोनीपत डिपो