    हरियाणा में उद्योगपतियों को लगवाना होगा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी डेडलाइन

    By Ashish Mudgil Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:02 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, गन्नौर। लगातार बिगड़ते वायु गुणवत्ता स्तर और जहरीली होती हवा के बीच ग्रेप-4 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू हैं। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण पर सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उन सभी फैक्ट्रियों की चिमनियों पर ऑनलाइन कंटीन्यूअस इमिशन माॅनिटरिंग सिस्टम (ओसीईएमएस) लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

    इन्हीं निर्देशों को लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बोर्ड के आदेशों और ओसीईएमएस सिस्टम को समय पर लागू करने को लेकर चर्चा की गई। उद्योगपतियों से अपील की गई कि वे पर्यावरण संरक्षण और नियमों के पालन को प्राथमिकता देते हुए 31 दिसंबर तक इस सिस्टम को अवश्य लगवा लें।

    एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गोयल ने बैठक में मौजूद सभी उद्योगपतियों से अपील करते हुए कहा कि वे हर हालत में 31 दिसंबर तक आनलाइन कंटीन्यूअस इमिशन मानिटरिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से खरीद लें। यह कदम न केवल प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी है, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए भी आवश्यक है।

    उन्होंने सुझाव दिया कि उद्योगपति केवल सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों से ही ओसीईएमएस लगवाएं। अमित गोयल ने भरोसा दिलाया कि एसोसिएशन इस पूरी प्रक्रिया में उद्योगपतियों का मार्गदर्शन करेगी और प्रदूषण नियंत्रण विभाग से निरंतर समन्वय बनाए रखेगी, ताकि सभी इकाइयों में नियमों का समय पर पालन सुनिश्चित किया जा सके।

    बैठक में यह भी कहा गया कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण है और सभी को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। इस मौके पर महासचिव विरेंद्र जैन, अनिल भारद्वाज, उपाध्यक्ष नरेंद्र नंदा, विनोद जैन सहित अन्य उद्योगपति मौजूद रहे।

