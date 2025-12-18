दिल्ली-NCR में बेची जा रही कोरिया की नकली सिगरेट, हाई कोर्ट के आदेश पर एक साथ 14 जगह की गई छापेमारी

Language
    By Rais Rais Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:57 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कुल 14 स्थानों पर बृहस्पतिवार को एकसाथ छापेमारी कर नकली सिगरेट के सप्लाई चेन को ब्रेक करने का प्रयास किया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर कोरिया की कंपनी केटी एंड जी व उसके भारतीय पार्टनर एसएस राणा एंड कंपनी ने एनफोर्समेंट अधिकारियों संग मिलकर 14 थोक विक्रेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की।

    इस दौरान नकली ईएसएसई ट्रेडमार्क वाले सभी उत्पादों को जब्त कर लिया गया। विक्रेताओं के पास इन नकली उत्पादों से संबंधित कोई रिकार्ड ही नहीं था। कोरियन कंपनी ने दिल्ली समेत एनसीआर में उसके ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर नकली उत्पादों की सप्लाई करने वाले कुल 14 आरोपियों के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दायर किया था।

    इसी मामले में कोर्ट के निर्देश पर ही दिल्ली समेत एनसीआर में छापेमारी की कार्रवाई की गई। नकली तंबाकू उत्पादों के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अब जल्द ही मुंबई, बेंग्लुरु, चेन्नई और हैदराबाद में भी ऑपरेशन चलाए जाएंगे।

    केटी एंड जी एचक्यू के आईपी डिवीजन के निदेशक यंग-हुन किम ने कहा कि हम ईएसएसई ट्रेडमार्क का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ता भारत में असली ईएसएसई उत्पादों पर भरोसा कर सकें।

    एसएस राणा एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर विक्रांत राणा ने कहा कि भारत में गैर-कानूनी और नकली सिगरेट का बढ़ना एक गंभीर चुनौती है जो सरकारी रेवेन्यू को कम करता है, पब्लिक हेल्थ से समझौता करता है और सही मार्केट प्रतिस्पर्धा को खराब करता है। दिल्ली में हुई छापेमारी से पता चलता है कि कैसे कोआर्डिनेटेड कार्रवाई गैर-कानूनी सप्लाई चेन को खत्म कर सकती है और भारतीय ग्राहकों को असुरक्षित उत्पाद से बचा सकती है।

    कोरियन कंपनी ने साफ किया कि वह नकली ईएसएसई सिगरेट बनाने या बेचने में शामिल किसी भी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। नकली सिगरेट अनिवार्य हेल्थ स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करती हैं, उनमें पिक्टोरियल वार्निंग नहीं होती हैं। इनमें अक्सर ऐसे कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है जो हेल्थ के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

