दिल्ली-NCR में बेची जा रही कोरिया की नकली सिगरेट, हाई कोर्ट के आदेश पर एक साथ 14 जगह की गई छापेमारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कुल 14 स्थानों पर बृहस्पतिवार को एकसाथ छापेमारी कर नकली सिगरेट के सप्लाई चेन को ब्रेक करने का प्रयास किया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर कोरिया की कंपनी केटी एंड जी व उसके भारतीय पार्टनर एसएस राणा एंड कंपनी ने एनफोर्समेंट अधिकारियों संग मिलकर 14 थोक विक्रेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की।

इस दौरान नकली ईएसएसई ट्रेडमार्क वाले सभी उत्पादों को जब्त कर लिया गया। विक्रेताओं के पास इन नकली उत्पादों से संबंधित कोई रिकार्ड ही नहीं था। कोरियन कंपनी ने दिल्ली समेत एनसीआर में उसके ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर नकली उत्पादों की सप्लाई करने वाले कुल 14 आरोपियों के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दायर किया था।

इसी मामले में कोर्ट के निर्देश पर ही दिल्ली समेत एनसीआर में छापेमारी की कार्रवाई की गई। नकली तंबाकू उत्पादों के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अब जल्द ही मुंबई, बेंग्लुरु, चेन्नई और हैदराबाद में भी ऑपरेशन चलाए जाएंगे। केटी एंड जी एचक्यू के आईपी डिवीजन के निदेशक यंग-हुन किम ने कहा कि हम ईएसएसई ट्रेडमार्क का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ता भारत में असली ईएसएसई उत्पादों पर भरोसा कर सकें।

एसएस राणा एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर विक्रांत राणा ने कहा कि भारत में गैर-कानूनी और नकली सिगरेट का बढ़ना एक गंभीर चुनौती है जो सरकारी रेवेन्यू को कम करता है, पब्लिक हेल्थ से समझौता करता है और सही मार्केट प्रतिस्पर्धा को खराब करता है। दिल्ली में हुई छापेमारी से पता चलता है कि कैसे कोआर्डिनेटेड कार्रवाई गैर-कानूनी सप्लाई चेन को खत्म कर सकती है और भारतीय ग्राहकों को असुरक्षित उत्पाद से बचा सकती है।