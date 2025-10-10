सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास टूटी ओएचई लाइन, दिल्ली-अंबाला रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित
सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास ओएचई तार टूटने से दिल्ली-अंबाला रेल लाइन पर यातायात बाधित हो गया। कई ट्रेनें दो घंटे तक रुकी रहीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। रेलवे इंजीनियरों ने डाउन लाइन की मरम्मत कर ट्रेनों का संचालन शुरू किया, जबकि अप लाइन पर काम जारी है। रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। दिल्ली अंबाला रेल लाइन पर शुक्रवार सुबह करीब 7:35 बजे हाईटेंशन लाइन का तार गिरने से अप व डाउन लाइन पर ओएचई (ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर) तार टूट गया, जिससे रेलवे परिचालन बाधित हो गया।
अप व डाउन लाइन पर तार टूटने से करीब 16 मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर खड़ी रही, इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओएचई टूटने की सूचना मिलने पर नरेला व दिल्ली से इंजीनियर की टीम मौके पर पहुंची और ओएचई जोड़ने का काम शुरू किया।
दो घंटे की मशक्कत के बाद सुबह करीब 9:45 बजे ओएचई जोड़कर रेलवे परिचालन सुचारु करवाया गया। तिरुवंथपुरम से चलकर अमृतसर को जाने वाली गाड़ी संख्या 12483 कोच्चुवली-अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन जब हरसाना कला रेलवे स्टेशन से निकली तो लोको पायलट सुपिन्द्र सिंह को हाईटेंशन तार टूटकर ओएचई पर लटका हुआ दिखाई दिया।
लोको पायलट ने माइल स्टोन नंबर 40/14 पर आपातकालीन ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका और स्थिति के बारे में दिल्ली मुख्यालय में ट्रेन मैनेजर बलदेव सिंह को सूचित किया। इसके बाद अप व डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया।
ट्रेन मैनेजर ने नई दिल्ली के चीफ कंट्रोलर कोचिंग, टीआई सोनीपत व एओएम नई दिल्ली को स्थिति की रिपोर्ट देते हुए टावर वैगन की मांग की गई, जिसके बाद नरेला व दिल्ली से इंजीनियर की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई।
इस दौरान जीआरपी थाना प्रभारी विजयपाल, एचसी विकास व आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इंजीनियर की टीम ने सुबह 9:23 बजे अप लाइन और 9:45 बजे डाउन लाइन को चालू करवाया।
अलग-अलग स्टेशनों पर खड़ी रही ट्रेनें
सोनीपत रेलवे स्टेशन से करीब 45 हजार दैनिक यात्री दिल्ली व पानीपत की तरफ आवागमन करते हैं। शुक्रवार सुबह दिल्ली-अंबाला अप व डाउन लाइन पर ओएचई टूटने से मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा।
इस दौरान पानीपत से गाजियाबाद जाने वाली सवारी गाड़ी पीएनजी को सोनीपत के प्लेटफार्म नंबर एक पर, पानीपत-दिल्ली सवारी गाड़ी डीपीएम को प्लेटफार्म नंबर तीन पर, लेडीज स्पेशल को सांदल कलां, एचएनके को राजलू गढ़ी, केडीएम को भोड़वाल माजरी व झेलम एक्सप्रेस को पानीपत के बाबरपुर स्टेशन पर रोका गया।
कौन सी ट्रेन कितनी देरी से चली
अप लाइन
- कोच्चुवली-अमृतसर एक्सप्रेस - 01:43 घंटे
- शान ए पंजाब - 01:20 घंटे
- दिल्ली-पानीपत मेमू - 01:12 घंटे
- कालका-शताब्दी एक्सप्रेस - 01:55 घंटे
- नई-दिल्ली-कुरुक्षेत्र पैसेंजर - 02:00 घंटे
- गीता जयंती एक्सप्रेस - 01:32 घंटे
- दिल्ली-पानीपत मेमू - 01:00 घंटे
डाउन लाइन
- मऊ त्योहार स्पेशल - 09.:03 घंटे
- पानीपत-दिल्ली ईएमयू - 01:00 घंटे
- पानीपत-नई दिल्ली लेडीज स्पेशल - 01:30 घंटे
- हजरत निजामुद्दीन-कुरुक्षेत्र पैसेंजर - 02:15 घंटे
- केडीएम पैसेंजर - 03:00 घंटे
- झेलम एक्सप्रेस - 02:00 घंटे
- पानीपत-दिल्ली मेमू - 01:10 घंटे
- बठिंडा एक्सप्रेस - 01:15 घंटे
अंबाला-दिल्ली रेल लाइन पर सोनीपत-हरसाना स्टेशन के बीच हाईटेंशन लाइन का तार गिरने से ओएचई तार टूट गया था। जिससे अप व डाउन लाइन पर रेलवे यातायात बाधित हो गया था। दिल्ली से पहुंची इंजीनियर की टीम ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद ओएचई को जोड़कर रेलवे परिचालन सुचारु करवाया। इस दौरान यात्रियों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ी।
- हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे
