भट्ठा मालिक ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट से शहर और पुलिस महकमे में हड़कंप

जागरण संवाददाता, सोनीपत। बुधवार दोपहर एटलस रोड के पास पानीपत से दिल्ली जा रही मालगाड़ी के आगे कूदकर एक भट्ठा मालिक ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया।

मृतक की पहचान सेक्टर 12 निवासी रोहतास के रूप में हुई है। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें तीन लोगों से 75 लाख रुपये के लेन-देन का जिक्र है। पानीपत-दिल्ली डाउन लाइन पर एटलस रोड के पास दोपहर करीब 1:21 बजे एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की बुलेट बाइक और सुसाइड नोट भी रेलवे लाइन के पास मिला है। सुसाइड नोट में पैसों के लेन-देन का जिक्र है। भट्ठा मालिक पैसे न मिलने से परेशान था।

इसी के चलते वह सुबह अपनी बुलेट बाइक से राठधाना रोड पहुंचा और मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के परिवार को घटना की सूचना दे दी है। जीआरपी थाना प्रभारी विजयपाल ने बताया कि सुसाइड नोट में मृतक रोहतास ने आरोप लगाया है कि राजबीर, सुरेंद्र और सत्येंद्र लंबे समय से उसके 75 लाख रुपये नहीं दे रहे थे।

मृतक के भतीजे रोहित के बयान के आधार पर पुलिस ने बीएनएस एक्ट की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।