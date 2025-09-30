सोनीपत में दो युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में गायब, मचा हड़कंप और तलाश में जुटी पुलिस
सोनीपत के थाना सेक्टर-27 क्षेत्र से दो युवतियां लापता हो गई हैं। अलग-अलग मामलों में परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि sonipat haryana में युवतियों की तलाश जारी है और उन्हें जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में थाना सेक्टर-27 क्षेत्र से अलग-अलग मामलों में दो युवती लापता हो गई। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
गांव अहमदपुर के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी किसी काम से बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। जिसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर बेटी की तलाश की। नाते-रिश्तेदारों के पास पता किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। आशंका है कि उनकी बेटी को किसी ने बंधक बनाकर रखा है।
वहीं, दूसरे मामले में राठधना के एक व्यक्ति ने भी बेटी के अपहरण कर बंधक बनाए रखने की आशंका व्यक्त की है। युवती के स्वजन ने पुलिस को बताया कि उनकी 18 वर्षीय बेटी किसी काम से बाहर गई थी। वह वापस नहीं लौटी। फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जल्द ही युवतियों की तलाश कर ली जाएगी।
