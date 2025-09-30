सोनीपत में दो युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में गायब, मचा हड़कंप और तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में थाना सेक्टर-27 क्षेत्र से अलग-अलग मामलों में दो युवती लापता हो गई। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

गांव अहमदपुर के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी किसी काम से बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। जिसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर बेटी की तलाश की। नाते-रिश्तेदारों के पास पता किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। आशंका है कि उनकी बेटी को किसी ने बंधक बनाकर रखा है।