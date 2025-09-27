Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो महीने बाद होनी थी गौतम की शादी, थार हादसे ने छीन ली परिवार की खुशियां; गांव में मातम

    By Deepak Gijwal Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:25 PM (IST)

    सोनीपत के मोहना गांव में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर हुए थार हादसे में गौतम की मौत से मातम छा गया है। गौतम गढ़ी सैनी मोहल्ले का रहने वाला था और उसकी शादी तय थी परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था। 1 नवंबर को शादी होनी थी। हादसे में गौतम समेत पांच लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल है। गौतम नोएडा में सैमसंग कंपनी में नौकरी करता था।

    prefferd source google
    Hero Image
    सोनीपत के मोहना गांव में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर हुए थार हादसे में गौतम की मौत से मातम छा गया है।

    दीपक गिजवाल, सोनीपत। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर झाड़सा निकास द्वार के पास शनिवार सुबह साढ़े चार बजे एक तेज रफ्तार थार के पलटने से हुए हादसे के बाद मोहना गांव में मातम छा गया है। मृतक गौतम मोहना के गढ़ी सैनी मोहल्ले का निवासी था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौतम की मौत से परिवार की खुशियां काफूर हो गई हैं। गौतम की शादी तय हो चुकी थी और परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त था। परिवार 1 नवंबर को शादी की योजना बना रहा था। हादसे ने उनकी खुशियां छीन लीं। दो भाइयों में छोटे गौतम की मौत से परिवार शोकाकुल है। गांव में भी मातम छा गया है।

    मोहना निवासी युद्धवीर किसान हैं। उनका बड़ा बेटा गोविंद शादीशुदा है और खेती में अपने पिता का हाथ बंटाता है। दूसरे बेटे गौतम ने किसी तरह इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। ​​परिवार का पेट पालने के लिए गौतम नोएडा में सैमसंग कंपनी में नौकरी करने लगा।

    नौकरी के सिलसिले में गौतम नोएडा में ही रहता था। परिवार को सुबह हादसे की जानकारी मिली। इसके बाद परिजन शव लेने गुरुग्राम रवाना हो गए। घर पर परिवार की महिलाएं गमगीन थीं।

    आधार कार्ड से पहचान

    वाहन के कई बार पलटने के कारण कई लोगों के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। उनके पास मिले दस्तावेजों के आधार पर पहचान की गई। इसके बाद परिवार से संपर्क कर घटना की जानकारी दी गई।

    बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त थार गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से चल रही थी। गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कई बार पलट गई। हादसे में थार गाड़ी में सवार पांच युवक-युवतियों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है और उसका मेदांता में इलाज चल रहा है।

    गौतम के साथ चार और लोगों की मौत

    गौतम के साथ, जज कॉम्प्लेक्स, आगरा निवासी आदित्य, जज कंपाउंड, रायबरेली निवासी प्रतिष्ठा, शास्त्रीपुरम, आगरा निवासी लावण्या और दिल्ली निवासी सोनी की हादसे में मौत हो गई। मूल रूप से अर्जुन नगर, बुलंदशहर निवासी कपिल शर्मा नामक युवक घायल है। मृतक और घायल दोस्त थे।