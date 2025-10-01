Language
    सोनीपत में सीवर सिस्टम होगा अपग्रेड, गांवों से शहर तक बिछेगी लाइन

    By Deepak Gijwal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:10 PM (IST)

    सोनीपत नगर निगम ने शहर और गांवों की सीवर लाइन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं। राठधना गांव और शहरी वार्डों में सीवर लाइन डालने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। राठधना एसटीपी को अपग्रेड करने और कुंडली में नया एसटीपी बनाने की भी योजना है। निगम का लक्ष्य है कि इन परियोजनाओं से शहर में जलभराव और गंदगी की समस्या से निजात मिले।

    सारंग रोड पर ओवरफ्लो होकर बह रहा सीवर का पानी। जागरण

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। निगम में शामिल गांवों से लेकर शहर तक के सीवर लाइन सिस्टम को अपग्रेड करने के काम को निगम ने आगे बढ़ाया है। शहर से लेकर निगम में शामिल गांवों तक में सीवर लाइन को बेहतर बनाने के लिए निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की है।

    निगम में शामिल गांव राठधना के साथ ही शहरी क्षेत्र में सीवर लाइन डाली जाएगी। इसके लिए निगम ने तीन माह से लेकर छह माह तक की अवधि तय की है। छह माह के अंदर सीवर व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा।

    निगम ने गांव राठधना, नरेंद्र नगर और राठधना रोड पर स्थित पटेल नगर में सीवर लाइन दबाने के लिए एजेंसी हायर करने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए निगम ने टेंडर आमंत्रित किए हैं जो सात अक्टूबर को ओपन होंगे। इसके बाद एजेंसी को यहां पर 180 दिन यानी छह माह के अंदर सीवर लाइन दबानी होगी।

    इसके बाद यहां जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। इसके साथ ही निगम ने वार्ड नंबर-2, 3, 4 और 6 के लिए भी बजट तय कर सीवर लाइन दबाने का प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट पर निगम ने काम शुरू कर दिया है ताकि लोगों को गंदगी और पानी निकासी की समस्या से राहत मिल सकें।

    ये बजट होगा सीवरेज व्यवस्था पर खर्च 

    • राठधना गांव, नरेंद्र नगर, पटेल नगर- 24.97 लाख रुपये
    • वार्ड-2 - 20.39 लाख रुपये
    • वार्ड-4 - 27.19 लाख रुपये
    • वार्ड-3 - 28.73 लाख रुपये
    • वार्ड-6 - 13.13 लाख रुपये

    ये प्रोजेक्ट सिरे चढ़ने से शहर की बदलेगी तस्वीर 

    नगर निगम ने शहर में निकासी व्यवस्था बेहतर करने के लिए राठधना एसटीपी को 30 से 60 एमएलडी करने के प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए 90 करोड़ के टेंडर की तैयारी है। वहीं, कुंडली क्षेत्र में 7.50 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण किया जाना है। साथ ही डीक्रस्ट के पीछे तीन एमएलडी के एसटीपी को साढ़े सात एमएलडी का किया जाएगा। जबकि शंभूदयाल डिस्पोजल को बंद कर सीवर का पानी ककरोई एसटीपी में भेजा जाएगा। वहीं, तिरंगा चौक के पास मुख्य सीवर लाइन में कनेक्शन कर इस सीवरेज को एसटीपी तक पहुंचाया जाएगा। जबकि स्टार्म तकनीक से ड्रेन-6 से जोड़कर शहर के पश्चिमी क्षेत्र की निकासी व्यवस्था को मजबूती दी जाएगी।

    नंबर गेम :

    •  1.13 करोड़ रुपये खर्च करेगा निगम सीवर व्यवस्था दुरुस्त करने पर
    • 24 लाख रुपये अकेले राठधना गांव, नरेंद्र नगर, पटेल नगर में होंगे खर्च
    • 04 वार्डों अन्य वार्डों में भी डाली जाएगी नई सीवर लाइन।
    • 03 से छह महीने तक रखी गई है सीवर लाइन दबाने की अवधि

    निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निगम काम कर रहा है। जहां पर भी सीवर की जरूरत है। उसके हिसाब से प्रोजेक्ट बनाकर काम शुरू करवाया जा रहा है। गांवों में भी व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। जल्द ही स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।

    - राजीव जैन, मेयर, नगर निगम