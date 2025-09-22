रिहायशी इलाके में खुद गंदगी का दाग लगा रहा है निगम, सोनीपत के हजारों लोगों का रहना हुआ मुश्किल
सोनीपत में नगर निगम द्वारा रिहायशी इलाके में कचरा डंपिंग प्वाइंट बनाने से लोग परेशान हैं। निवासियों ने निगम मेयर को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की है। कचरे से आसपास के इलाकों में गंदगी और बदबू फैल रही है जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। निवासियों ने कचरा प्वाइंट को तुरंत हटाने की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में नगर निगम खुद ही गंदगी का दाग लगा रहा है। नगर निगम ने बाबा धाम के पीछे रिहायशी क्षेत्र में कचरा डंपिंग प्वाइंट बनाया है। जिसके चलते लोग परेशान है। हटवाने के लिए लोग धरना तक दे चुके हैं। कई बार निगम के वाहनों को रास्ते में रोक भी चुके हैं।
बताया कि अधिकारी हर बार प्वाइंट बंद करने का आश्वासन देते हैं। अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अब लोग एक बार फिर इसके विरोध में उतरे हैं। कूड़े के डंप यार्ड का स्थान बदलने की मांग को लेकर रविवार को आसपास की कॉलोनियों के सैकड़ो लोगों ने नगर निगम मेयर राजीव जैन को ज्ञापन सौंपा। राजीव जैन ने नागरिकों को समस्या का हल करवाने का आश्वासन दिया।
नगर निगम ने एजेंसी को सफाई का ठेका दे रखा है। इसके लिए कंपनी ने शहर में कचरा कलेक्शन प्वाइंट बना रखे हैं। सब्जी मंडी के पास बाबा धाम के पीछे भी ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर कंपनी ने कचरा प्वाइंट बनाया है। छोटी गाड़ियों के जरिए कचरा एकत्रित कर यहां लाकर डाला जाता है।
इसके बाद कचरे की छंटाई कर बड़ी गाड़ियों में यहां से कचरे को मुरथल स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट तक भेजा जाता है। बदबू और गंदगी के कारण यहां के लोग परेशान हैं। रिहायशी क्षेत्र में कचरे प्वाइंट का लोग कई बार विरोध कर चुके हैं। नगर निगम अधिकारियों को भी शिकायत दे चुके हैं। बावजूद इसका कोई हल नहीं निकाला गया है। जिसके चलते लोगों में शहर की सरकार के प्रति नाराजगी है। जिसके विरोध में लोगों ने ज्ञापन सौंपा है।
इस मौके पर पार्षद हरि सैनी, पूर्व पार्षद रामप्रसाद सैनी, कृष्ण सैनी, लखी राम सैनी, गौरव सैनी, मनोज शर्मा, रमेश, शशि, भोलर, मुकेश, मानसिंह ईश्वर, सुरेश व अन्य मौजूद रहे।
कचरे के कारण आसपास की कॉलोनियों में रहना दूभर
मेयर को सौंपे ज्ञापन में लोगों ने बताया है कि डंप यार्ड के कारण सैनी पूरा, ऋषि कालोनी, हाउसिंग बोर्ड, चावला कालोनी सहित आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया है और दुर्गंध के कारण बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस इलाके में चार स्कूल हैं। जिससे विद्यार्थियों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही बाबा धाम मंदिर में आने वाले लोगों को भी बदबू के कारण परेशानी होती है। वहीं, मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की भी भावना आहत होगी है।
यह रिहायशी एरिया है। यहां कचरा नहीं डाला जाना चाहिए। यहां बदबू के कारण लोग परेशान हैं। वहीं, कचरा सड़क पर भी बिखरा रहता है। पहले भी नगर निगम के अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया था। उस समय अधिकारियों ने हटाने का आश्वासन दिया था। कचरा प्वाइंट हटाने की बजाय दूसरी जगह का कचरा भी लाकर यहां डाला जाने लगा है। लोगों में रोष है। उनकी मांग है कि कचरा प्वाइंट को हटाया जाए। - हरिप्रकाश सैनी, पार्षद, वार्ड-1
