रिहायशी इलाके में खुद गंदगी का दाग लगा रहा है निगम, सोनीपत के हजारों लोगों का रहना हुआ मुश्किल

सोनीपत में नगर निगम द्वारा रिहायशी इलाके में कचरा डंपिंग प्वाइंट बनाने से लोग परेशान हैं। निवासियों ने निगम मेयर को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की है। कचरे से आसपास के इलाकों में गंदगी और बदबू फैल रही है जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। निवासियों ने कचरा प्वाइंट को तुरंत हटाने की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में नगर निगम खुद ही गंदगी का दाग लगा रहा है। नगर निगम ने बाबा धाम के पीछे रिहायशी क्षेत्र में कचरा डंपिंग प्वाइंट बनाया है। जिसके चलते लोग परेशान है। हटवाने के लिए लोग धरना तक दे चुके हैं। कई बार निगम के वाहनों को रास्ते में रोक भी चुके हैं।

बताया कि अधिकारी हर बार प्वाइंट बंद करने का आश्वासन देते हैं। अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अब लोग एक बार फिर इसके विरोध में उतरे हैं। कूड़े के डंप यार्ड का स्थान बदलने की मांग को लेकर रविवार को आसपास की कॉलोनियों के सैकड़ो लोगों ने नगर निगम मेयर राजीव जैन को ज्ञापन सौंपा। राजीव जैन ने नागरिकों को समस्या का हल करवाने का आश्वासन दिया।

नगर निगम ने एजेंसी को सफाई का ठेका दे रखा है। इसके लिए कंपनी ने शहर में कचरा कलेक्शन प्वाइंट बना रखे हैं। सब्जी मंडी के पास बाबा धाम के पीछे भी ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर कंपनी ने कचरा प्वाइंट बनाया है। छोटी गाड़ियों के जरिए कचरा एकत्रित कर यहां लाकर डाला जाता है।

इसके बाद कचरे की छंटाई कर बड़ी गाड़ियों में यहां से कचरे को मुरथल स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट तक भेजा जाता है। बदबू और गंदगी के कारण यहां के लोग परेशान हैं। रिहायशी क्षेत्र में कचरे प्वाइंट का लोग कई बार विरोध कर चुके हैं। नगर निगम अधिकारियों को भी शिकायत दे चुके हैं। बावजूद इसका कोई हल नहीं निकाला गया है। जिसके चलते लोगों में शहर की सरकार के प्रति नाराजगी है। जिसके विरोध में लोगों ने ज्ञापन सौंपा है।