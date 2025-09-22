बिजली विभाग की इस योजना का 13 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं ने उठाया फायदा, जमा कराए 36 करोड़ रुपये

सोनीपत में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की सरचार्ज माफी योजना से 13 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। इस योजना के तहत 36 करोड़ 27 लाख रुपये की बकाया राशि वसूली गई है। 11671 डिफाल्टर उपभोक्ताओं ने एकमुश्त राशि जमा करके अपना नाम डिफाल्टर सूची से हटवाया है। योजना 11 नवंबर तक जारी रहेगी।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना का जिले में 13 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है। अब तक योजना के तहत 36 करोड़ 27 लाख रुपये की बकाया राशि वसूल कर ली है। जबकि योजना की समय सीमा पूरी होने में अभी करीब दो माह बाकी हैं।

बिजली निगम का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना में शामिल कर डिफाल्टर की सूची को कम किया जाए। सरचार्ज माफी योजना में 11,671 डिफाल्टर उपभोक्ताओं ने एकमुश्त राशि जमा कर अपना नाम डिफाल्टर सूची से हटवाया है। इनसे निगम को 29 करोड़ 56 लाख 81 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई है। 903 उपभोक्ताओं ने बिजली निगम में करीब पांच करोड़ रुपये जमा करवा अपने कनेक्शन दोबारा चालू करवाए हैं।

निगम ने इन उपभोक्ताओंं के कनेक्शन काट दिए थे। इसके अलावा 1032 उपभोक्ताओं ने किस्तों का विकल्प चुना है। जो बिजली बिलों का भुगतान कर रहे हैं। वहीं योजना 11 नवंबर तक लागू रहेगी और इसके तहत 31 अगस्त 2024 तक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ किया जाएगा, जिले में करीब 4.50 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें बड़ी संख्या अभी भी डिफाल्टर बनी हुई है।