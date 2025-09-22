पहले दिन नमी के कारण अटकी धान खरीद की प्रक्रिया, सोनीपत के किसान को परेशान

सोनीपत की अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद शुरू होते ही किसानों को नमी और गेट पास संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक किसान का धान नमी के कारण नहीं खरीदा गया। किसानों ने सरकार से प्रक्रिया सरल करने और समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। अन्य मंडियों में आवक न होने से खरीद शुरू नहीं हो पाई है।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। रोहतक रोड स्थित नई अनाज मंडी में सोमवार को पीआर धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन पहले ही दिन किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ककरोई गांव का एक किसान करीब पांच एकड़ पीआर धान लेकर मंडी पहुंचा, लेकिन 20 प्रतिशत नमी होने के कारण उसका धान नहीं खरीदा गया। खरीद प्रक्रिया में केवल 14 प्रतिशत तक नमी की अनुमति है। किसान ने धान को सुखाने के लिए मंडी की फर्श पर फैला दिया।

सोनीपत अनाज मंडी में पीआर धान के लिए गेट पास प्राप्त करने में भी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसानों से एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने को कहा गया और उसी ऐप के जरिए गेट पास की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन धीमी प्रक्रिया ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी।

किसान बिजेंद्र ने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। पीआर धान की खरीद वैसे तो एक अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन इस बार यह 22 सितंबर से शुरू हुई। पिछले साल सोनीपत मंडी में 1,253 क्विंटल और गोहाना में 5,788 क्विंटल पीआर धान की खरीद हुई थी। किसानों को इस बार भी बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। सरकार ने सामान्य पीआर धान के लिए ₹2,380 प्रति क्विंटल और ए-ग्रेड पीआर धान के लिए ₹2,389 प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया है।

विधायक ने खरखौदा अनाज मंडी का दौरा किया पिछले साल अनाज मंडी में केवल 63 क्विंटल धान की आवक हुई थी। सोमवार को कोई भी किसान पीआर धान लेकर नहीं आया। पिछले साल 18,494 क्विंटल बाजरा की आवक हुई थी। सचिव ने मंडी में साफ-सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की है।

आढ़तियों के अनुरोध पर दुकानों के पीछे कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। इस बीच, विधायक पवन खरखौदा ने भी सोमवार को अनाज मंडी का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आढ़तियों के साथ-साथ किसानों और मजदूरों को भी पूरी सुविधाएं प्रदान की जाएं।