    पहले दिन नमी के कारण अटकी धान खरीद की प्रक्रिया, सोनीपत के किसान को परेशान

    By sandeep kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:52 PM (IST)

    सोनीपत की अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद शुरू होते ही किसानों को नमी और गेट पास संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक किसान का धान नमी के कारण नहीं खरीदा गया। किसानों ने सरकार से प्रक्रिया सरल करने और समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। अन्य मंडियों में आवक न होने से खरीद शुरू नहीं हो पाई है।

    एक किसान का धान नमी के कारण नहीं खरीदा गया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। रोहतक रोड स्थित नई अनाज मंडी में सोमवार को पीआर धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन पहले ही दिन किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ककरोई गांव का एक किसान करीब पांच एकड़ पीआर धान लेकर मंडी पहुंचा, लेकिन 20 प्रतिशत नमी होने के कारण उसका धान नहीं खरीदा गया। खरीद प्रक्रिया में केवल 14 प्रतिशत तक नमी की अनुमति है। किसान ने धान को सुखाने के लिए मंडी की फर्श पर फैला दिया।

    सोनीपत अनाज मंडी में पीआर धान के लिए गेट पास प्राप्त करने में भी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसानों से एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने को कहा गया और उसी ऐप के जरिए गेट पास की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन धीमी प्रक्रिया ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी।

    किसान बिजेंद्र ने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। पीआर धान की खरीद वैसे तो एक अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन इस बार यह 22 सितंबर से शुरू हुई। पिछले साल सोनीपत मंडी में 1,253 क्विंटल और गोहाना में 5,788 क्विंटल पीआर धान की खरीद हुई थी। किसानों को इस बार भी बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। सरकार ने सामान्य पीआर धान के लिए ₹2,380 प्रति क्विंटल और ए-ग्रेड पीआर धान के लिए ₹2,389 प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया है।

    विधायक ने खरखौदा अनाज मंडी का दौरा किया

    पिछले साल अनाज मंडी में केवल 63 क्विंटल धान की आवक हुई थी। सोमवार को कोई भी किसान पीआर धान लेकर नहीं आया। पिछले साल 18,494 क्विंटल बाजरा की आवक हुई थी। सचिव ने मंडी में साफ-सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की है।

    आढ़तियों के अनुरोध पर दुकानों के पीछे कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। इस बीच, विधायक पवन खरखौदा ने भी सोमवार को अनाज मंडी का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आढ़तियों के साथ-साथ किसानों और मजदूरों को भी पूरी सुविधाएं प्रदान की जाएं।

    पिछले वर्ष की खरीद

    मंडी प्रकार मात्रा (क्विंटल)
    सोनीपत मंडी पीआर धान 1253
    सोनीपत मंडी बाजरा 45
    सोनीपत मंडी बासमती 5.99 लाख
    सोनीपत मंडी 1509 धान 5.15 लाख
    गोहाना मंडी पीआर धान 5788
    गोहाना मंडी कुल धान 28.81 लाख

    पीआर धान खरीद प्रक्रिया शुरू होने से पहले मैं अपना धान लेकर मंडी पहुँच गया था। अभी तक गेट पास जारी नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने मुझे एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। मैं सुबह से ही ऐप डाउनलोड करके गेट पास प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं मिल पा रहा है। सरकार की माँग है कि धान की खरीद जल्द से जल्द की जाए और गेट पास प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।

    -बिजेंद्र, किसान, ककरोई

    जिले की गोहाना, खरखौदा और गन्नौर मंडियों में पीआर धान की आवक नहीं हुई है, जिसके कारण खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पीआर धान की खरीद की सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं।

    -ज्योति मोर, सचिव, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, सोनीपत

    सोमवार को मंडी में आए धान के दो ढेरों की जाँच की गई, जिनमें से एक में 16 प्रतिशत और दूसरे में लगभग 20 प्रतिशत नमी पाई गई। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे मंडी में साफ-सुथरा और कम नमी वाला धान लाएँ ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।

    -ज्योति, प्रतिनिधि, हैफेड, सोनीपत