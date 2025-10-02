Language
    लव मोहम्मद विवाद को हवा देने की कोशिश, सोनीपत के पार्क में लिखे आपत्तिजनक स्लोगन

    By Deepak Gijwal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:06 PM (IST)

    सोनीपत के मुरथल रोड स्थित श्रीराम पार्क में लव जिहाद जैसे आपत्तिजनक नारे लिखे जाने से तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नारों को मिटाया और जांच शुरू कर दी। हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला षडयंत्र बताया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

    सूचना पर पार्क में जुटे लोग और पुलिस टीम। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में लव मोहम्मद विवाद को हवा देने के प्रयास का मामला सामने आया है। शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने के लिए मुरथल रोड स्थित पार्क के झूलों और बैंचों पर लव जेहाद और मामले से जुड़े कुछ स्लोगन लिख दिए। सुबह पार्क पहुंचे लोगों की नजर उस पर पड़ी तो मामले से पुलिस को अवगत कराया गया।

    आसपास के लोगों की भीड़ भी पार्क में जुट गई। वहीं, धार्मिक संगठन भी लामबंद होने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पेंट से उनको हटा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपितों की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

    मुरथल रोड स्थित अग्रसेन चौक के पास सेक्टर-14 में स्थित श्रीराम पार्क के माली नरेंद्र सुबह में सफाई करने गए तो झूलों पर आइ लव मोहम्मद, लव जिहाद बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, जिसके बाद उसने पार्क में टहल रहे लोगों को भी मामले से अवगत कराया। इसके बाद आसपास के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए। वहीं, सूचना मिलने पर हिंदू संगठन रक्षक के प्रमुख मनजीत भी मौके पर पहुंचे।

    मनजीत ने पुलिस को बताया कि हमने एक वीडियो देखा जिसमें पार्क के झूलों पर उर्दू भाषा कुछ लिख था। वहीं, लव जिहाद और अन्य नारे लिखे हुए थे। मनजीत का कहना है कि नवरात्रि के आखिरी दिन और दशहरे के पावन त्योहार पर षडयंत्र रचा गया है।

    हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया गया है। सामाजिक और धार्मिक सुधार को खराब करने का प्रयास करने वालों को तुरंत प्रभाव से ढूंढ कर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं, अधिवक्ता रामधन शर्मा ने भी मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी है।

    मामले को लेकर शिकायत मिली थी। पेंट करवा कर लिखे हुए को मिटा दिया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    सवित कुमार, प्रभारी, थाना सेक्टर-27