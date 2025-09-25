Sonipat News: हाईवे किनारे ड्रेन में मिली महिला की लाश, इलाके में मची सनसनी

जागरण संवाददाता, गोहाना। जींद गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे स्थित गांव महमूदपुर के पास ड्रेन में एक महिला का शव मिला। आशंका है कि महिला की हत्या करके शव को फेंका गया है। सदर थाना की पुलिस टीम और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। गुरुवार को राहगीरों ने महमूदपुर के पास ड्रेन में महिला का शव पड़ा नजर आया। सूचना पर थाना के प्रभारी लाल सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। महिला ने जींस और शर्ट पहन रखी थी। उसकी उम्र लगभग 27-28 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने महिला की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है।