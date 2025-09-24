Language
    महिला वकील ने DCP से लगाई गुहार, सीएम को भी भेजा पत्र; ये है पूरा मामला

    By sandeep kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:16 PM (IST)

    सोनीपत में एक महिला वकील ने अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए डीसीपी से गुहार लगाई है। वकील का आरोप है कि एक मामले में पैरवी करने के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी मिली और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद उन्होंने बार काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई है। डीसीपी कार्यालय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

    महिला वकील ने डीसीपी से लगाई सुरक्षा की गुहार

    संवाद सहयोगी, राई (सोनीपत)। सोनीपत में जिला न्यायालय में प्रेक्टिस करने वाली महिला वकील ने अपनी व परिवार की सुरक्षा को लेकर डीसीपी को गुहार लगाई। मामले में पुलिस द्वारा सुनवाई न करते देख जिला बार काउंसिल व सीएम के नाम भी शिकायत भेजी है।

    खटकड़ गांव की रहने वाली एडवोकेट वंदना ने बताया कि गांव की ही एक महिला ज्योति के मुकदमे की वह पैरवी कर रही हैं। ज्योति का उस पर हमले के बाद गर्भपात हो गया था। आरोपितों ने जब ज्योति के साथ दोबारा झगड़ा किया तो वह बीच बचाव करवाने पहुंची।

    एडवोकेट वंदना का आरोप है कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी अनिल के सामने ही आरोपित ने उन पर भी हमले का प्रयास किया और देख लेने की धमकी दी।

    जिसके बाद उन्होंने ज्योति को साथ लेकर पुलिस उपायुक्त को शिकायत दी। एडवोकेट का कहना है कि उनकी शिकायत को एसएचओ कुंडली को मार्क किया गया था। कई दिन बीतने के बाद भी आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आहत होकर उन्होंने अब बार काउंसिल में शिकायत दर्ज करवाई है।

    डीसीपी के रीडर बिजेंद्र का कहना है कि शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए थाना प्रबंधक कुुंडली को रिमाइंड करवाया गया है।