महिला वकील ने DCP से लगाई गुहार, सीएम को भी भेजा पत्र; ये है पूरा मामला

सोनीपत में एक महिला वकील ने अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए डीसीपी से गुहार लगाई है। वकील का आरोप है कि एक मामले में पैरवी करने के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी मिली और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद उन्होंने बार काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई है। डीसीपी कार्यालय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

संवाद सहयोगी, राई (सोनीपत)। सोनीपत में जिला न्यायालय में प्रेक्टिस करने वाली महिला वकील ने अपनी व परिवार की सुरक्षा को लेकर डीसीपी को गुहार लगाई। मामले में पुलिस द्वारा सुनवाई न करते देख जिला बार काउंसिल व सीएम के नाम भी शिकायत भेजी है।

खटकड़ गांव की रहने वाली एडवोकेट वंदना ने बताया कि गांव की ही एक महिला ज्योति के मुकदमे की वह पैरवी कर रही हैं। ज्योति का उस पर हमले के बाद गर्भपात हो गया था। आरोपितों ने जब ज्योति के साथ दोबारा झगड़ा किया तो वह बीच बचाव करवाने पहुंची।