Sonipat News: ईशापुर खेड़ी में ट्रक ड्राइवर की चाकू से गोदकर हत्या, बाइक खड़ी करने पर हुआ था विवाद
सोनीपत के ईशापुर खेड़ी गांव में ट्रक ड्राइवर पंकज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोसियों के साथ गली में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद शांत होने के बाद जब पंकज बाइक को घर के अंदर खड़ी करने लगा तो घात लगाकर बैठे पड़ोसियों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गोहाना। जींद-गोहाना मार्ग स्थित गांव ईशापुर खेड़ी में रविवार की देर रात ट्रक चालक की पड़ोसियों ने चाकू गोदकर हत्या कर दी। गली में बाइक खड़ी करने पर विवाद हुआ, जो शुरुआत में निपट गया था। बाद में ट्रक चालक बाइक को घर के अंदर खड़ी करने लगा तो घात लगाकर बैठे पड़ोसियों ने उस पर हमला कर दिया।
दो लोगों ने उसे पकड़ लिया और तीसरे ने छाती व पेट में चाकू से वार किए। स्वजन उसे नागरिक अस्पताल लेकर आए तो चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बरोदा थाना की पुलिस वारदात की जांच कर रही है। गांव ईशापुर खेड़ी के पवन ने बताया कि उसका बड़ा भाई पंकज 30 वर्ष का है। पंकज ट्रक चालक का काम करता था और पवन के साथ ही रहता था।
रविवार रात लगभग 11 बजे पंकज घर के बाहर गली में बाइक खड़ी करने लगा। उस समय पड़ोस के विकास उर्फ बिट्टू, उसके भाई प्रदीप और उनके पिता राज सिंह के साथ गली में बाइक खड़ी करने को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों में मामला शांत हो गया और सभी अपने-अपने घरों के अंदर चले गए।
रात लगभग 12:30 बजे पंकज गली में खड़ी बाइक को घर के अंदर खड़ी करने के लिए बाहर निकला। जैसे ही वह बाइक को अंदर करने लगा तो घात लगाकर बैठे प्रदीप व राज सिंह ने पंकज को पकड़ लिया। इसे बाद विकास ने उस पर चाकू से पेट व छाती में तीन वार किए।
पंकज ने शोर मचाया तो तीनों वहां से भाग गए। स्वजन बाहर निकले तो पंकज लहूलुहान पड़ा मिला। स्वजन उसे नागरिक अस्पताल गोहाना लेकर आए। वहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर बरोदा थाना से अस्पताल पहुंची। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। पुलिस वारदात की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।