    सोनीपत में ओएचई तार टूटने से छह गाड़ियां थमीं, यात्रियों को घंटों झेलनी पड़ी परेशानी

    By sandeep kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:36 AM (IST)

    सोनीपत में अंबाला-दिल्ली रेल मार्ग पर पानीपत के पास तार टूटने से रेल यातायात बाधित हुआ। झेलम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित हुईं जिससे यात्रियों को घंटों देरी का सामना करना पड़ा। रेलवे इंजीनियरों ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू किया और दो घंटे में परिचालन सामान्य कर दिया। रेलवे ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने का आश्वासन दिया है।

    सोनीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते यात्री। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। अंबाला-दिल्ली रेल मार्ग पर मंगलवार सुबह पानीपत के गोहाना रोड फ्लाईओवर के पास ओएचई (ओवरहेड इलेक्ट्रिक) तार टूटने से रेल यातायात सवा दो घंटे तक बाधित रहा। इस कारण झेलम एक्सप्रेस सहित छह सवारी गाड़ियों को बीच रास्ते या स्टेशन पर रोकना पड़ा। रेल परिचालन बाधित होने से यात्रियों को 30 मिनट से लेकर साढ़े तीन घंटे तक की देरी झेलनी पड़ी।

    सुबह 6:55 बजे तार टूटने की सूचना मिलते ही रेलवे इंजीनियरों की टीम मौके पर पहुंची और 9:15 बजे तक मरम्मत कार्य कर परिचालन को सामान्य किया। इस दौरान झेलम एक्सप्रेस को पानीपत स्टेशन के पास रोक दिया गया, जबकि कुरुक्षेत्र से सोनीपत के रास्ते हजरत निजामुद्दीन जाने वाली तथा पानीपत-दिल्ली रूट पर चलने वाली दो सवारी गाड़ियां पानीपत स्टेशन पर खड़ी रहीं।

    ट्रेन संख्या 12006 नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस को मुख्य लाइन से रवाना किया गया। मरम्मत पूरी होने के बाद सभी गाड़ियों को धीरे-धीरे रवाना किया गया। इसके चलते झेलम एक्सप्रेस 1 घंटे 38 मिनट, जबकि कुछ सवारी गाड़ियां 3 घंटे 30 मिनट से अधिक देरी से सोनीपत पहुंचीं। आम्रपाली एक्सप्रेस, जम्मू मेल, ऊंचाहार एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस जैसी अप-डाउन गाड़ियां भी समय से काफी देर बाद गुजरीं।

    पानीपत में तार टूटने से परिचालन प्रभावित हुआ था, जिसे इंजीनियरों की टीम ने सवा दो घंटे में ठीक कर लिया। भविष्य में यात्रियों की सुविधा और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रयासरत रहेगा।

    -हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे