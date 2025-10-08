सोनीपत में 11 साल से रुके सेक्टरों का विकास कार्य शुरू, महिलाओं ने बुलडोजर के सामने लेट कर किया विरोध

सोनीपत के नांगल कलां गांव में 11 साल से अटके सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर एसएमडीए ने कार्रवाई शुरू की। किसानों के विरोध के कारण रुका हुआ था काम जहाँ महिलाओं ने बुलडोजर के सामने लेटकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें हटाकर निर्माण कार्य शुरू करवाया। यह परियोजना 2014 से अटकी हुई थी और अब डीसी के आदेश पर काम शुरू हुआ है।

संवाद सहयोगी, जागरण, राई। गांव नांगल कलां के पास कई सेक्टरों को विकसित करने का काम 11 साल से अटका पड़ा था। काफी किसान टीडीआई बिल्डर पर वादा खिलाफी और अनुबंध की शर्तें पूरी नहीं करने का आरोप लगाकर कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। मंगलवार को एसएमडीए के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और पांच जगहों से कब्जे हटाकर सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू करवाया। इस दौरान काफी महिलाएं बुलडोजर के सामने लेट व बैठ गई। महिला पुलिस कर्मियों ने इन्हें हटाते हुए समझाकर निर्माणस्थल से दूर कर दिया। दोपहर एक बजे से देर शाम तक चली कार्रवाई में अधिकारियों ने सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू कराया।

सीवर लाइनें बिछाने का काम न हो सका वर्ष 2014 में गांव नांगल कलां व उसके आसपास सेक्टर-58, 59, 60, 61, 63 और 64 को विकसित करने का लाइसेंस टीडीआइ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपा गया था। हजारों लोगों ने यहां पर प्लाट खरीदकर घर बना दिए, लेकिन इसके तहत 17 जगहों पर 30 मीटर व 45 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया। छह जनवरी, 2014 से सड़कों की जमीन एचएसवीपी को ट्रांसफर कर दी थी, लेकिन किसानों के विवाद के कारण कई जगह लिंक रोड और सीवर लाइनें बिछाने का काम नहीं हो पाया।

काम शुरू कराने के आदेश दिए जुलाई के अंत में जब टीडीआई ने सड़कों का निर्माण शुरू किया तो ग्रामीणों ने मशीनों से सड़कें खोदकर काम रुकवा दिया। किसान टीडीआइ बिल्डर पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार विकसित प्लाट नहीं देने और मुआवजा पूरा नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। 16 जुलाई को डीसी सुशील सारवान ने मौके का दौरा कर अधिकारियों व किसानों से विवाद का कारण पूछा। इसके बाद किसानों को वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन अब विवाद का निपटारा नहीं हो सका। इस दौरान डीसी ने सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण को किसानों के कब्जे हटकार सड़कों व सीवर लाइनों के निर्माण का काम शुरू कराने के आदेश दिए।

कई जगह नहीं बनीं सड़कें एसएमडीए के मुख्य अभियंता योगेश मोहन मेहरा ने बताया कि मंगलवार को सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू कराया गया। पांच जगहों से कब्जा हटवाकर लाइन बिछाई जाएगी। गांव नांगल कलां की जमीन पर बसे सेक्टरों के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गांव अटेरना में 30 करोड़ से 15 एमएलडी का एसटीपी बनकर तैयार है, लेकिन सेक्टरों में कई जगह सीवर लाइनें न बिछ पाने से इस तक दूषित पानी नहीं पहुंच रहा। सीवर लाइन न बिछने से कई जगह सड़कें भी नहीं बन सकी। अब इसका टेंडर जारी कर दिया है, अब जल्द ही सीवर लाइनें बिछाने व सड़क बिछाने का काम पूरी कर लिया जाएगा।