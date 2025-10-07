सोनीपत में जमीन पर कब्जा लेने गई टीम को खदेड़ा, एक सप्ताह में पैमाइश का आदेश

हापुड़ के खरखौदा में नगरपालिका की टीम सांपला मार्ग पर स्थित 294 वर्ग गज जमीन पर कब्जा लेने गई जहां रवींद्र नामक व्यक्ति ने अपना दावा करते हुए विरोध किया। नगरपालिका के कागजात दिखाने के बावजूद रवींद्र ने जमीन को अपनी बताई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रवींद्र को एक सप्ताह में पैमाइश कराकर लाने का समय दिया जिसके बाद टीम वापस लौट गई।

संवाद सहयोगी, खरखौदा (हापुड़)। हापुड़ शहर के सांपला मार्ग पर सोमवार को नगरपालिका पूर्व वाटिका के पीछे 294 वर्ग गज जमीन को अपना बताते हुए कब्जा लेने पहुंची। इस दौरान पूर्व वाटिका के मालिक रवींद्र उर्फ बिट्टू ने इस कार्रवाई का परिवार सहित विरोध किया और टीम को लौटा दिया। हालांकि, नगरपालिका की टीम सभी कागजात अपने अपने पास होने का हवाला देती रही, लेकिन बाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट बिजेंद्र चहल द्वारा कब्जा धारक को एक सप्ताह में अपनी पैमाइश करा लेने की बात कही।

नगरपालिका की टीम सोमवार को खरखौदा के सांपला मार्ग पर पूर्व वाटिका के पीछे स्थित 294 वर्ग गज को अपना बताकर कब्जा लेने के लिए पहुंची। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ लोक निर्माण विभाग बिजेंद्र चहल की अगुवाई में पुलिस बल के साथ टीम पहुंची। लेकिन जमीन पर एक व्यक्ति ने अपना बताते हुए कार्रवाई को रुकवा दिया, काफी देर तक दोनों पक्षों में बहस हुई, जमीन को अपनी बताने वाले रवींद्र ने कहा कि कई दशकों से यह जमीन उनके पास है, वह जमीन के मालिक है, नगरपालिका गलत किला नंबर दिखाकर उनकी जमीन में घुस रही है।