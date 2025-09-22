Sonipat: सीवर ओवरफ्लो से रोहतक रोड जाम, लोगों में भारी आक्रोश; 10 दिन में समाधान का दिया आश्वासन

सोनीपत की बाबा कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो से परेशान निवासियों ने रोहतक रोड पर जाम लगा दिया। उनका कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र का पानी कॉलोनी में घुस रहा है जिससे गलियों में पानी भर गया है और पेयजल दूषित हो रहा है। सीटीएम के दस दिन में समाधान के आश्वासन पर जाम खुला। निवासियों ने समाधान न होने पर दोबारा प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में रोहतक रोड स्थित बाबा कालोनी में सीवर ओवरफ्लो के विरोध में रविवार को कालोनीवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। कालोनी के लोगों ने रोहतक रोड फ्लाइओवर के पास जमा लगा दिया। पहले से वन वे मार्ग पर लोगों के जाम लगा देने के कारण दोनों और वाहनों की कतार लग लग। जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, सूचना के बाद थाना शहर पुलिस भी जाम खुलवाने पहुंची, लेकिन कालोनीवासी उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। जिसके बाद डा. सीटीएम अनमोल मौके पर पहुंची। दस दिन के अंदर समाधान के आश्वासन पर लोग सड़क से हटे। जिसके बाद आवगमन सुचारू हो पाया।

कालोनीवासियों का कहना है कि कालोनी में औद्योगिक क्षेत्र का पानी आ रहा है। यहां ओवरफ्लो होकर कालोनी में फैल रहा है। गलियों में एक फुट पानी भर गया है। अब घरों में भी पानी घुस रहा है। दूषित पानी पेयजल लाइन में मिलकर पेयजल भी दूषित आ रहा है। गलियों में सीवर का पानी भरा है। कई मुख्य मार्ग नाले में तब्दील हो रहे हैं। पुल के नीचे से लाइन दबाई गई थी। जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र का पानी इस ओर आ जाता है। जिसके चलते बच्चे स्कूल भी जाने से इंकार करते हैं।

वहीं, बाहर से आने से लोग और मेहमान भी यहां आने से कतराते है। क्षेत्र में मच्छर पनप रहे हैं। जिससे बीमारी भी फैल रही है। गंदगी और मच्छरों के कारण कई लोग बुखार व अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। कई बार विधायक निखिल मदान, मेयर राजीव जैन और नगर निगम आयुक्त से मिल चुके है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है।

वहीं, मौके पर पहुंची सीटीएम अनमोल से लोगों ने समाधान की मांग की है। वहीं, दस दिन के अंदर समाधान न होने दोबारा सड़क पर उतरने और निगम कार्यालय पर ताला जड़ने की चेतावनी दी है। रोहतक फ्लाइओवर पर बन गए गड्ढे पुराने औद्योगिक क्षेत्र में सीवर लाइन ब्लाक होने के कारण सारा पानी रोहतक फ्लाइओवर के पास एकत्रित हो रहा है। जिसके कारण बड़े-बड़े गड्ढे रोड पर बन गए हैं। जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। आए दिन फ्लाइओवर के पास वाहन पलट रहे हैं।