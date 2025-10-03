रोडवेज विभाग ने सोनीपत-गुरुग्राम रूट पर किया बड़ा बदलाव, अब इस रूट पर चलेंगी बसें
सोनीपत-गुरुग्राम रूट पर रोडवेज विभाग ने बदलाव किया है। अब गुरुग्राम से बसें सोनीपत के बजाय चंडीगढ़ जाएंगी जिससे चंडीगढ़ जाने वालों को राहत और सोनीपत लौटने वालों को परेशानी होगी। पहले यह बस सेवा द्वारका एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम जाती थी जो नवरात्रि में माता शीतला मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी थी। यात्रियों के लिए एसी बसें भी शुरू की गई थीं।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। रोडवेज विभाग ने सोनीपत-गुरुग्राम रूट पर बस सेवा में बड़ा बदलाव किया है। अब गुरुग्राम से बसें सीधे सोनीपत जाने के बजाय चंडीगढ़ वापस आएंगी।
इस बदलाव से गुरुग्राम से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को राहत मिली है, लेकिन गुरुग्राम से सीधे सोनीपत लौटने वालों की परेशानी बढ़ गई है। अब उन्हें दिल्ली होकर सोनीपत जाना होगा।
सितंबर में यात्रियों की मांग पर सोनीपत से गुरुग्राम के लिए सीधी बस सेवा शुरू की गई थी। यह बस द्वारका एक्सप्रेसवे के रास्ते सीधे गुरुग्राम जाती थी। नवरात्रि के दौरान यह सेवा खास तौर पर लोकप्रिय रही, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुग्राम स्थित माता शीतला मंदिर में दर्शन के लिए आते थे।
यात्रियों की सुविधा के लिए विभाग ने इस रूट पर एक एसी बस भी शुरू की, जिससे यात्रा और भी आरामदायक हो गई। रोडवेज के सब-इंस्पेक्टर सुरेंद्र दुग्गल ने बताया कि अगर यात्रियों की संख्या और बढ़ी तो जल्द ही अतिरिक्त एसी बसें शुरू की जाएंगी।
हालांकि, रूट परिवर्तन से सोनीपत-गुरुग्राम के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है।
