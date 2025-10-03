रोडवेज विभाग ने सोनीपत-गुरुग्राम रूट पर किया बड़ा बदलाव, अब इस रूट पर चलेंगी बसें

जागरण संवाददाता, सोनीपत। रोडवेज विभाग ने सोनीपत-गुरुग्राम रूट पर बस सेवा में बड़ा बदलाव किया है। अब गुरुग्राम से बसें सीधे सोनीपत जाने के बजाय चंडीगढ़ वापस आएंगी।

इस बदलाव से गुरुग्राम से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को राहत मिली है, लेकिन गुरुग्राम से सीधे सोनीपत लौटने वालों की परेशानी बढ़ गई है। अब उन्हें दिल्ली होकर सोनीपत जाना होगा।

सितंबर में यात्रियों की मांग पर सोनीपत से गुरुग्राम के लिए सीधी बस सेवा शुरू की गई थी। यह बस द्वारका एक्सप्रेसवे के रास्ते सीधे गुरुग्राम जाती थी। नवरात्रि के दौरान यह सेवा खास तौर पर लोकप्रिय रही, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुग्राम स्थित माता शीतला मंदिर में दर्शन के लिए आते थे।