रोहतक के ट्रॉला ड्राइवर से गोहाना में लूट, पुलिस ने दो आरोपितों को दबोचा
गोहाना में ट्रॉला चालक प्रमोद से तीन युवकों ने लगभग 10 हजार रुपये लूट लिए। ट्रॉला में खराबी आने के कारण वह गोहाना में रुका था। पीछा करने पर एक युवक पकड़ा गया जबकि दो भाग गए। पुलिस ने महेंद्र और बंटी उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद दिल्ली से चावल लेकर पेहवा जा रहा था।
जागरण संवाददाता, गोहाना। रोहतक में गांव नांदल के प्रमोद उर्फ भोलू से गोहाना में तीन युवकों ने लगभग 10 हजार रुपये की लूट की। वह ट्रॉला चलाता है और ट्रॉला में तकनीकी कमी आने पर गोहाना में रुका था। उसने पीछा करके एक युवक को पकड़ लिया था, जबकि दो युवक भाग गए थे। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपित शहर में गुढ़ा रोड के निकट रहने वाले महेंद्र व कबीर बस्ती के बंटी उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया।
प्रमोद ने पुलिस को बताया कि वह घेवरा दिल्ली से ट्रॉला में चावल लोड करके पेहवा जा रहा था। रविवार दोपहर करीब दो बजे वह गोहाना पहुंचा तो ट्रॉला में तकनीकी कमी आ गई। उसने मालिक दीपक व नवीन को सूचना दी, जिस पर दोनों गोहाना आए।
मालिक ट्रॉला को मरम्मत के लिए पानीपत रोड स्थित ट्रक यूनियन के पास खड़ा करवाकर चले गए। रात लगभग 10 बजे शौच करके खेत से सड़क की तरफ आ रहा था। उसी समय गोहाना की तरफ से बाइक पर तीन युवक आए।
युवकों ने बाइक रोकी और उसे पकड़ लिया। युवकों ने उससे 9-10 हजार रुपये छीन लिए। दो युवक बाइक पर गोहाना की तरफ चल पड़े। करीब 50 मीटर दूर जाकर बाइक रोकी और तीसरे साथी को बुलाने लगे। उसने शोर मचाते हुए उसका पीछा शुरू कर दिया।
थोड़ी दूरी पर उसने एक युवक को पकड़ लिया। पकड़े गए युवक ने अपनी पहचान गोहाना में गुढ़ा रोड के निकट के महेंद्र के रूप में बताई। उसने अपने साथियों की पहचान गोहाना में राम बस्ती के प्रवीन व देवीपुरा कालोनी के बंटी के रूप में बताई, जो रुपये लेकर भाग गए।
जांच अधिकारी दिनेश ने पुलिस टीम के साथ आरोपित महेंद्र व बंटी को गिरफ्तार किया। न्यायालय के आदेश पर महेंद्र को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया और बंटी को न्यायिक हिरासत भेजा। बंटी पर पहले पांच केस दर्ज हैं।
