Sonipat Roadways: नवरात्र शुरू होते ही बढ़ी यात्रियों की भीड़, चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें

जागरण संवाददाता, सोनीपत। शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही सोनीपत बस स्टैंड पर कटरा और गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हो गया है। इन दिनों मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।

सोनीपत-कटरा रूट पर फिलहाल तीन बसें चल रही हैं, जबकि गुरुग्राम रूट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक एसी बस की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोडवेज ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर बसों के फेरे बढ़ाए जा सकते हैं।

नवरात्रि के दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है। इसके अलावा, जब ट्रेनों की बुकिंग फुल हो जाती है, तो श्रद्धालु रोडवेज बसों से कटरा जाते हैं, जिससे यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है।

इसी तरह, गुरुग्राम स्थित शीतला माता मंदिर में पूजा-अर्चना विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है, जहां नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रोडवेज द्वारा शुरू की गई सीधी एसी बस सेवा से गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिली है।