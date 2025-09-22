Language
    Sonipat Roadways: नवरात्र शुरू होते ही बढ़ी यात्रियों की भीड़, चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें

    By sandeep kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:56 PM (IST)

    शारदीय नवरात्रि के आरम्भ के साथ ही सोनीपत बस अड्डे पर कटरा और गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोडवेज विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। कटरा मार्ग पर तीन बसें और गुरुग्राम के लिए एक एसी बस चलाई जा रही है। यात्रियों की संख्या में और वृद्धि होने पर बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

    सोनीपत बस अड्डे पर कटरा और गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही सोनीपत बस स्टैंड पर कटरा और गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हो गया है। इन दिनों मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।

    सोनीपत-कटरा रूट पर फिलहाल तीन बसें चल रही हैं, जबकि गुरुग्राम रूट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक एसी बस की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोडवेज ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर बसों के फेरे बढ़ाए जा सकते हैं।

    नवरात्रि के दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है। इसके अलावा, जब ट्रेनों की बुकिंग फुल हो जाती है, तो श्रद्धालु रोडवेज बसों से कटरा जाते हैं, जिससे यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है।

    इसी तरह, गुरुग्राम स्थित शीतला माता मंदिर में पूजा-अर्चना विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है, जहां नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रोडवेज द्वारा शुरू की गई सीधी एसी बस सेवा से गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिली है।

    अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है ताकि किसी भी यात्री को असुविधा न हो।

    नवरात्रि के दौरान यात्रियों की संख्या आमतौर पर दोगुनी हो जाती है। इस बार भी भीड़ को देखते हुए पहले से ही व्यवस्था कर ली गई है। ज़रूरत पड़ने पर समय-सारिणी में बदलाव करके अतिरिक्त बसें चलाई जाएँगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो।

    -संजय कुमार, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो, सोनीपत