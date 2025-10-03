दीनबंधु विश्वविद्यालय में सड़क होगी दुरुस्त, 3 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य शुरू
दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में तीन करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के चारों कोनों को सड़कों से जोड़ा जाएगा जिससे विद्यार्थियों शिक्षकों और कर्मचारियों को सुविधा होगी। कुलपति प्रोफेसर श्रीप्रकाश सिंह ने कहा कि इससे आपातकालीन सेवाओं में भी मदद मिलेगी।
जागरण संवाददाता, राई। दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में लंबे समय से खराब सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने तीन करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया।
बड़ौली ने कहा कि डीसीआरयूएसटी प्रदेश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सड़कों के सुदृढ़ीकरण के अलावा कुछ नए खंडों का निर्माण भी किया जाएगा।
विश्वविद्यालय के चारों कोनों को सड़क से जोड़ा जाएगा, जिससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ होगा। कुलपति प्रोफेसर श्रीप्रकाश सिंह ने कहा कि सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण से न केवल विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सुविधा होगी, बल्कि आपातकालीन सेवाओं के शीघ्र पहुंचने में भी सुविधा होगी।
इस अवसर पर बिजेंद्र मलिक और अशोक भारद्वाज सहित कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पंकज गौड़, निर्माण विभाग के अधिकारी और डीसीआरयूएसटी के कर्मचारी उपस्थित थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।