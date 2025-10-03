Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीनबंधु विश्वविद्यालय में सड़क होगी दुरुस्त, 3 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य शुरू

    By sandeep kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:33 AM (IST)

    दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में तीन करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के चारों कोनों को सड़कों से जोड़ा जाएगा जिससे विद्यार्थियों शिक्षकों और कर्मचारियों को सुविधा होगी। कुलपति प्रोफेसर श्रीप्रकाश सिंह ने कहा कि इससे आपातकालीन सेवाओं में भी मदद मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में तीन करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू ।

    जागरण संवाददाता, राई। दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में लंबे समय से खराब सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने तीन करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बड़ौली ने कहा कि डीसीआरयूएसटी प्रदेश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सड़कों के सुदृढ़ीकरण के अलावा कुछ नए खंडों का निर्माण भी किया जाएगा।

    विश्वविद्यालय के चारों कोनों को सड़क से जोड़ा जाएगा, जिससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ होगा। कुलपति प्रोफेसर श्रीप्रकाश सिंह ने कहा कि सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण से न केवल विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सुविधा होगी, बल्कि आपातकालीन सेवाओं के शीघ्र पहुंचने में भी सुविधा होगी।

    इस अवसर पर बिजेंद्र मलिक और अशोक भारद्वाज सहित कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पंकज गौड़, निर्माण विभाग के अधिकारी और डीसीआरयूएसटी के कर्मचारी उपस्थित थे।