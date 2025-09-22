Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनीपत के कई गांवों के लिए गुड न्यूज, विधायक ने नारियल फोड़कर किया इस परियोजना का शुभारंभ

    By Harish Bhoriya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:27 PM (IST)

    सोनीपत के हरसाणा खुर्द गांव में रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क का नवीनीकरण कार्य शुरू हो गया है। विधायक पवन खरखौदा ने नारियल फोड़कर इस परियोजना का शुभारंभ किया। इस सड़क के बनने से हरसाणा खुर्द और आसपास के लगभग एक दर्जन गांवों के लोगों को फायदा होगा जो लंबे समय से सड़क की खराब हालत से परेशान थे। अब उन्हें बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    52 लाख रुपये से हरसाना रेलवे स्टेशन तक बनेगी सड़क

    संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। सोनीपत में गांव हरसाणा खुर्द से पास के ही रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क का नवीनीकरण होगा। जिसका रविवार को विधायक पवन खरखौदा ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया।

    इस अवसर पर विधायक ने कहा कि गांव से रेलवे स्टेशन तक जाने वाली करीब दो किलो मीटर तक के रास्ते के नवनिर्माण से न केवल हरसाणा खुर्द के लोगों को बल्कि आसपास के एक दर्जन गांव के लोगों को सीधा फायदा होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि लंबे समय से मार्ग की खस्ता हालत से लोग परेशान थे, अब इस सड़क का निर्माण कराकर लोगों को बेहतर मार्ग मुहैया करवाया जाएगा।