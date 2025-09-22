सोनीपत के कई गांवों के लिए गुड न्यूज, विधायक ने नारियल फोड़कर किया इस परियोजना का शुभारंभ

संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। सोनीपत में गांव हरसाणा खुर्द से पास के ही रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क का नवीनीकरण होगा। जिसका रविवार को विधायक पवन खरखौदा ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया।

इस अवसर पर विधायक ने कहा कि गांव से रेलवे स्टेशन तक जाने वाली करीब दो किलो मीटर तक के रास्ते के नवनिर्माण से न केवल हरसाणा खुर्द के लोगों को बल्कि आसपास के एक दर्जन गांव के लोगों को सीधा फायदा होगा।