सोनीपत के कई गांवों के लिए गुड न्यूज, विधायक ने नारियल फोड़कर किया इस परियोजना का शुभारंभ
सोनीपत के हरसाणा खुर्द गांव में रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क का नवीनीकरण कार्य शुरू हो गया है। विधायक पवन खरखौदा ने नारियल फोड़कर इस परियोजना का शुभारंभ किया। इस सड़क के बनने से हरसाणा खुर्द और आसपास के लगभग एक दर्जन गांवों के लोगों को फायदा होगा जो लंबे समय से सड़क की खराब हालत से परेशान थे। अब उन्हें बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।
संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। सोनीपत में गांव हरसाणा खुर्द से पास के ही रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क का नवीनीकरण होगा। जिसका रविवार को विधायक पवन खरखौदा ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया।
इस अवसर पर विधायक ने कहा कि गांव से रेलवे स्टेशन तक जाने वाली करीब दो किलो मीटर तक के रास्ते के नवनिर्माण से न केवल हरसाणा खुर्द के लोगों को बल्कि आसपास के एक दर्जन गांव के लोगों को सीधा फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से मार्ग की खस्ता हालत से लोग परेशान थे, अब इस सड़क का निर्माण कराकर लोगों को बेहतर मार्ग मुहैया करवाया जाएगा।
