सोनीपत में छह मंजिला बिल्डिंग में बनेंगे 75 कमरे, सिविल सर्विस और ज्यूडिशरी की तैयारी करेंगे छात्र

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गन्नौर में राष्ट्र मंदिर कामयाब संस्थान का शिलान्यास किया। यह संस्थान जरूरतमंद विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा देगा और उन्हें प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयार करेगा। छह मंजिला भवन में 75 कमरे होंगे जहां 104 विद्यार्थी रह सकेंगे। उपाध्याय गुप्तिसागर महाराज के अनुसार यह संस्थान विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ संस्कार भी देगा।

संवाद सहयोगी, गन्नौर। केंद्रीय ऊर्जा व आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने रविवार को जैन तीर्थ गुप्तिधाम में राष्ट्रमंदिर कामयाब संस्थान का शिलान्यास किया। उन्होंने राष्ट्रसंत उपाध्याय गुप्तिसागर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह संस्थान ऐसे प्रशासनिक अधिकारी तैयार करेगा, जिनके अंदर सेवा भाव, संस्कार और देशभक्ति होगी। यहां पढ़ने वाले युवाओं को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि ईमानदारी, सदाचार और राष्ट्र सेवा के संस्कार भी सिखाए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं देश की एकता और अखंडता की गारंटी हैं और अधिकारी शासन-प्रशासन की रीढ़ के समान हैं। उन्होंने आह्वान किया कि अधिकारी केवल आदेशात्मक भाव से नहीं बल्कि सेवा भाव से कार्य करें, क्योंकि यही राष्ट्र की असली ताकत है।

समारोह में केन्द्रीय विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश कुमार ने भी शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, विधायक देवेंद्र कादियान, विधायक निखिल मदान, पूर्व मंत्री कविता जैन, पूर्व सांसद संजय भाटिया, मेयर राजीव जैन, उपायुक्त सुशील सारवान, भाजपा नेता देवेंद्र कौशिक, जिलाध्यक्ष अशोक भारद्वाज, मार्केट कमेटी अध्यक्ष निशांत छौक्कर आदि मौजूद रहे।