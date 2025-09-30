सोनीपत के चौहान जोशी में मरीज की मौत पर हंगामा, पुलिस ने अंतिम संस्कार रोका

सोनीपत के चौहान जोशी गांव में पुलिस ने एक कैंसर पीड़ित की मौत के बाद अंतिम संस्कार रोक दिया। परिजनों के विरोध के बावजूद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस को जहर देने की आशंका थी जबकि परिजनों का कहना है कि वह लीवर कैंसर से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

संवाद सहयोगी, राई। बहालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चौहान जोशी में सोमवार सुबह तब हंगामा हो गया, जब पुलिस ने एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति की मौत के बाद स्वजनों को अंतिम संस्कार करने से रोक दिया और शव को कब्जे में लेना चाहा।

मृतक के स्वजनों के विरोध के बावजूद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद स्वजनों के हवाले कर दिया। पुलिस को सूचना मिली दी थी कि चौहान जोशी गांव के रहने वाले लगभग 45 वर्षीय राजे कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि राजे कुमार को जहर खिलाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विरोध के बावजूद और स्वजनों को समझा-बुझाकर शव को अपने कब्जे में ले लिया।

राजे कुमार के भाई बाली और अन्य लोगों ने पुलिस को बताया कि उनका भाई नौ महीने से लीवर कैंसर से पीड़ित था। उनका उपचार दिल्ली व झज्जर एम्स में चल रहा था। लगातार बिगड़ती हालात देखकर डॉक्टरों ने भी इलाज छोडऩे की सलाह दे दी थी। जिसके बाद वह घर पर ही रह रहे थे। सोमवार सुबह करीब साढ़े सात बजे उनका निधन हो गया। राजे कुमार अविवाहित थे।