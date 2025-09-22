गन्नौर मंडी में ​​इस किस्म का धान नहीं खरीद रही सरकारी एजेंसियां, किसानों की परेशानी बढ़ी

गन्नौर मंडी में धान की आवक जारी है जिसमें 1509 किस्म की लगभग 52 हजार क्विंटल धान आ चुका है। सरकारी एजेंसियां इस किस्म की खरीद नहीं कर रही हैं केवल निजी कंपनियां ही खरीद कर रही हैं। मार्केट कमेटी सचिव के अनुसार 1509 किस्म का धान 2650-3251 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा जा रहा है। पीआर किस्म के धान के लिए कोई पंजीकरण नहीं हुआ है।

सरकारी एजेंसियां इस किस्म की खरीद नहीं कर रही हैं। फाइल फोटो