    गन्नौर मंडी में ​​इस किस्म का धान नहीं खरीद रही सरकारी एजेंसियां, किसानों की परेशानी बढ़ी

    By Ashish Mudgil Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:37 PM (IST)

    गन्नौर मंडी में धान की आवक जारी है जिसमें 1509 किस्म की लगभग 52 हजार क्विंटल धान आ चुका है। सरकारी एजेंसियां इस किस्म की खरीद नहीं कर रही हैं केवल निजी कंपनियां ही खरीद कर रही हैं। मार्केट कमेटी सचिव के अनुसार 1509 किस्म का धान 2650-3251 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा जा रहा है। पीआर किस्म के धान के लिए कोई पंजीकरण नहीं हुआ है।

    सरकारी एजेंसियां इस किस्म की खरीद नहीं कर रही हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गन्नौर। मंडी में धान की आवक लगातार जारी है। अब तक 1509 किस्म की करीब 52 हजार क्विंटल आवक हो चुकी है। हालांकि, सरकारी एजेंसियां ​​1509 किस्म की खरीद नहीं कर रही हैं। निजी कंपनियां धान खरीद रही हैं।

    मार्केट कमेटी सचिव शिव कुमार ने बताया कि 1509 किस्म की खरीद 2650-3251 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर की जा रही है। सचिव ने बताया कि पिछले कुछ सालों से गन्नौर अनाज मंडी में पीआर किस्म का धान नहीं आ रहा है।

    इस बार भी "मेरी फसल, मेरा ब्यौरा" कार्यक्रम में किसी किसान ने पीआर किस्म के धान के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, लेकिन प्रशासन ने खरीद की पूरी तैयारी कर ली है। अगर पीआर किस्म आती है तो उसका प्रबंधन सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।