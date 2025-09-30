किसानों के लिए जरूरी खबर, गोहाना मंडी में धान खरीद और उठान को लेकर शुरू हुई नई व्यवस्था

गोहाना अनाज मंडी में धान की आवक बढ़ने से डीलर्स एसोसिएशन ने खरीद और उठान की नई व्यवस्था बनाई है। सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसानों को प्रवेश मिलेगा फिर उठान होगा। एसोसिएशन ने किसानों को परेशानी न होने देने का वादा किया है और उसी दिन धान का उठान कराने की कोशिश की जाएगी ताकि अगले दिन किसानों को जगह मिल सके।

जागरण संवाददाता, गोहाना। शहर में जींद रोड स्थित नई अनाज मंडी में धान की आवक बढ़ते ही डीलर्स एसोसिएशन ने खरीद और उठान को लेकर नई व्यवस्था बना दी है। अब मंडी में सुबह पांच बजे से दोपहर तीन बजे तक किसानों को धान से भरे वाहनों के साथ प्रवेश किया जाएगा। उसके बाद मंडी किसानों के लिए बंद कर दी जाएगी और खरीदे गए धान का उठान कराया जाएगा। दोपहर तीन बजे से अगले दिन सुबह पांच बजे तक धान का उठान होगा।

सोमवार को श्री कृष्णा फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष श्यामलाल वशिष्ठ और बुजुर्ग आढ़ती रामधारी जिंदल ने की। एसोसिएशन की टीम ने मंडी का दौरा करके धान की खरीद, उठान और व्यवस्था का का जायजा लिया।

एसोसिएशन प्रतिनिधियों ने कहा कि किसानों को धान की खरीद में किसी तरह परेशानी नहीं होने दी जाएगी और उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अध्यक्ष वशिष्ठ ने कहा कि मंडी में धान की आवक तेज होने लगी है। अगले सप्ताह दैनिक आवक और अधिक हो जाएगी। अगर पूरा दिन और रात भी किसान धान लेकर मंडी में आएंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी और उठान भी प्रभावित होगा।

ऐसे में एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि धान से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों व दूसरे वाहनों को अनाज मंडी में सुबह पांच बजे से दोपहर तीन बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद खरीदे गए धान का उठान शुरू कराया जाएगा। रोजाना दोपहर तीन बजे से अगले दिन सुबह पांच बजे खरीदे गए धान का उठान होगा। आढ़तियों की कोशिश रहेगी कि जिस दिन जितना धान खरीदा जाए, उस पूरे का उसी दिन उठान कराया जाए। इससे जब किसान अगले दिन मंडी आएंगे तो उनको फसल डालने की जगह मिल सकेगी।