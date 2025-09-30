Sonipat News: रजिस्ट्री मामले में जांच के आदेश, पटवारी की संलिप्तता मिलने पर होगा निलंबन

सोनीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक में राज्यमंत्री गौरव गौतम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टालरेंस नीति पर काम कर रही है और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में जमीन की धोखाधड़ी की शिकायत पर पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। 20 शिकायतों में से 16 का मौके पर ही समाधान किया गया।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्यमंत्री गौरव गौतम ने सोमवार को जिला परिषद हॉल में आयोजित कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में बड़ा फैसला लिया। बैठक के दौरान गांव बनवासा निवासी कप्तान सिंह ने जमीन की धोखाधड़ी की शिकायत रखी। जिस पर राज्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए और इस धोखाधड़ी में अगर कहीं भी पटवारी की संलिप्ता पाई जाती है तो उसे तुरंत निलंबित किया जाए।

राज्यमंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टालरेंस नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने यह तय किया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।