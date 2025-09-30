Language
    Sonipat News: रजिस्ट्री मामले में जांच के आदेश, पटवारी की संलिप्तता मिलने पर होगा निलंबन

    By vishnu kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:13 PM (IST)

    सोनीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक में राज्यमंत्री गौरव गौतम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टालरेंस नीति पर काम कर रही है और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में जमीन की धोखाधड़ी की शिकायत पर पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। 20 शिकायतों में से 16 का मौके पर ही समाधान किया गया।

    जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अपनी शिकायत रखते लोग। सौ. डीआइपीआरओ

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्यमंत्री गौरव गौतम ने सोमवार को जिला परिषद हॉल में आयोजित कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में बड़ा फैसला लिया।

    बैठक के दौरान गांव बनवासा निवासी कप्तान सिंह ने जमीन की धोखाधड़ी की शिकायत रखी। जिस पर राज्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए और इस धोखाधड़ी में अगर कहीं भी पटवारी की संलिप्ता पाई जाती है तो उसे तुरंत निलंबित किया जाए।

    राज्यमंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टालरेंस नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने यह तय किया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

    कष्ट निवारण समिति की बैठक में 20 शिकायतें सामने आईं, जिनमें से 16 का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। शेष चार मामलों को लेकर अधिकारियों को अगली बैठक तक निपटाने के निर्देश दिए गए।

    राज्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना सरकार की प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था से ही विकास की गति तेज होगी और जनता का सरकार पर विश्वास मजबूत होगा।

    महत्वपूर्ण मामले और निर्देश

    • जमीन विवाद : सेक्टर-23 सोनीपत में डिफेंस एक्स-सर्विसमेन सोसायटी से जुड़े आवंटन विवाद की शिकायत पर पुलिस आयुक्त को जांच के आदेश दिए गए।
    • प्लाट बिक्री विवाद : भीम नगर निवासी कोमल की शिकायत पर खरीदार को बुलाकर बकाया भुगतान दिलवाने के निर्देश दिए।
    • अवैध कब्जा : गांव आहुलाना में अवैध कब्जे की शिकायत पर बीडीपीओ को मौके पर जांच करने को कहा।
    • मूल दस्तावेज लेने का मामला : प्रियंका द्वारा स्कूल से मूल दस्तावेज दिलवाने की शिकायत पर राज्यमंत्री ने डीईओ को निर्देश दिए कि संबंधित स्कूल प्रशासन को बुलाकर लडक़ी के मूल दस्तावेज उपलब्ध करवाएं।
    • हत्या का मामला : गांव मदीना निवासी प्रीति के पति की हत्या के आरोपितों द्वारा धमकी देने की शिकायत पर पुलिस आयुक्त को अलग अधिकारी से जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए।
    • गोहाना भूमि विवाद : दिल्ली निवासी विजय बंसल की जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के निर्देश दिए।
    • नाजायज रास्ता : करनाल निवासी सुमन सैनी की जमीन पर मिट्टी डालकर रास्ता बनाने की शिकायत पर नगर निगम आयुक्त को मौके का निरीक्षण करने के आदेश दिए।

    यह रहे मौजूद

    बैठक में विधायक पवन खरखौदा, पुलिस आयुक्त ममता सिंह, उपायुक्त सुशील सारवान, नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार, एसडीएम, भाजपा पदाधिकारी और जिला परिषद चेयरपर्सन मोनिका दहिया सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।