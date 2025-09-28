अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी स्थापित होने के बाद गोहाना और बड़ौत तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे: मनोहर लाल

गन्नौर में देवा सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी ने युवा पुरस्कार समारोह आयोजित किया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने गन्नौर क्षेत्र के 216 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जिनमें से कुछ को स्कूटर टैबलेट और साइकिलें प्रदान की गईं। खट्टर ने गन्नौर के उज्ज्वल भविष्य की बात करते हुए छात्रों को प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

जागरण संवाददाता, गन्नौर। देवा सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी ने शनिवार को गन्नौर के आरपीएस स्कूल मैदान में अपना छठा व सातवां युवा पुरस्कार समारोह धूमधाम से आयोजित किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, राई विधायक कृष्णा गहलावत, सोनीपत विधायक निखिल मदान, खरखौदा विधायक पवन खरखौदा, अभिमन्यु यादव, जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, गोहाना जिला अध्यक्ष बिजेंद्र मलिक और उपायुक्त सुशील सारवान भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सोसाइटी के संस्थापक एवं विधायक देवेंद्र कादियान ने सभी अतिथियों को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि मनोहर लाल ने विधायक देवेंद्र कादियान के सहयोग से सत्र 2023-24 और 2024-25 में 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गन्नौर क्षेत्र के 216 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इनमें से 21 विद्यार्थियों को स्कूटर, 85 को टैबलेट और 110 को साइकिल प्रदान की गईं।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गन्नौर क्षेत्र का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी की स्थापना के बाद गोहाना से गन्नौर और गन्नौर से बड़ौत तक एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा, जिससे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी।

गन्नौर में आईएमटी परियोजना की स्थापना की प्रक्रिया भी चल रही है, जिससे क्षेत्र में रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। दिल्ली से करनाल तक रैपिड मेट्रो परियोजना भी जल्द ही शुरू होने वाली है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए, खट्टर ने उनसे मन लगाकर पढ़ाई करने और महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लाल बहादुर शास्त्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से प्रेरणा लेने का आग्रह किया।