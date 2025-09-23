नेशनल हाईवे पर खौफनाक वारदात, शिक्षक से कार-मोबाइल और नकदी लूटी
सोनीपत में नेशनल हाईवे-44 पर मुरथल फ्लाईओवर के पास बदमाशों ने एक जेबीटी शिक्षक को निशाना बनाया। शिक्षक लघुशंका के लिए रुके थे तभी बदमाशों ने उनकी कार मोबाइल और नकदी लूट ली। मुरथल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश जारी है। हाईवे पर बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लोगों में दहशत है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में नेशनल हाईवे-44 पर रविवार देर रात मुरथल फ्लाईओवर पर कार सवार बदमाशों ने एक जेबीटी शिक्षक को निशाना बनाया और उनकी कार, मोबाइल व नकदी लूटकर फरार हो गए। हाईवे पर लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं ने लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पानीपत के गांव शेरा निवासी सतबीर सिंह ने पुलिस को बताया कि वह जेबीटी शिक्षक हैं और रविवार रात मुरथल के पास कार रोककर लघुशंका के लिए उतरे थे। तभी दूसरी कार से आए बदमाशों ने उन्हें धमकाया और धक्का देकर कार पर कब्जा कर लिया। बदमाशों का एक साथी शिक्षक की कार लेकर फरार हो गया, जबकि बाकी आरोपित अपनी कार से उसका पीछा करते हुए निकल गए।
शिक्षक सतबीर ने बताया कि कार के साथ उनका मोबाइल फोन और नकदी भी बदमाश ले उड़े। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
मुरथल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
