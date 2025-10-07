सोनीपत में खुलेगी 500 से ज्यादा आवेदकों की किस्मत, लॉटरी के जरिए होगा फ्लैटों का आवंटन

सोनीपत में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए बने फ्लैटों का आवंटन 8 अक्टूबर को लॉटरी से होगा। कुल 794 आवेदन सही पाए गए हैं जिनमें से 538 फ्लैट नगर निगम क्षेत्र के लाभार्थियों को मिलेंगे। फ्लैट की कीमत 1.50 लाख रुपये है और यह सेक्टर-27 सेक्टर-8 सेक्टर-61 सेक्टर-10 और सेक्टर-27 गांव अहमदपुर में स्थित हैं।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए गए फ्लैटों का आवंटन 8 अक्टूबर को लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। यह ड्रॉ दीनबंधू छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल में दोपहर एक बजे निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थियों के 794 आवेदन सही पाए गए हैं। इनमें से 538 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का आवंटन नगर निगम क्षेत्र के लाभार्थियों को किया जाएगा।

ये फ्लैट सेक्टर-27, सेक्टर-8, सेक्टर-61, सेक्टर-10 और सेक्टर-27 गांव अहमदपुर की विभिन्न कालोनियों में स्थित हैं। एडीसी ने कहा कि आवेदकों में से जिनका नाम ड्रा में निकलेगा, उनके द्वारा जमा की गई 10 हजार रुपये की बुकिंग राशि फ्लैट की कीमत में समायोजित की जाएगी, जबकि बाकी को यह राशि लौटाई जाएगी।