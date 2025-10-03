दीनबंधू छोटूराम यूनिवर्सिटी में छात्रा से दुष्कर्म में वीसी का चपरासी निलंबित, जांच महिला सेल को सौंपी

जागरण संवाददाता, सोनीपत। मुरथल स्थित दीनबंधू छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वीसी प्रो. एसपी सिंह ने बताया कि छात्रा ने पुलिस को शिकायत देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। अब आरोपित चपरासी हर्ष को निलंबित कर दिया गया है और जांच वूमेन सेल को सौंप दी गई है। वहीं, पुलिस ने छात्रा की मेडिकल जांच कराने के बाद न्यायाधीश के समक्ष बयान दर्ज कराए गए हैं। पुलिस की टीम शुक्रवार को यूनिवर्सिटी पहुंची और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज की जांच की। घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई।