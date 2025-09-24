गोहाना के कॉलेजों में 50 प्रतिशत से ज्यादा सीटें खाली, आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या?

सोनीपत के गोहाना में उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर की खाली सीटों को भरने के लिए पोर्टल फिर से खोल दिया है। दाखिलों से वंचित छात्र अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गोहाना के चार राजकीय कॉलेजों में कई कोर्सों में लगभग 50% से ज़्यादा सीटें खाली हैं। विद्यार्थी कॉलेज में सहायता केंद्र से मदद ले सकते हैं।

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत में उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर की खाली सीटों को भरने के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोल दिया है। दाखिलों से वंचित रहे विद्यार्थी अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे।

गोहाना में चार राजकीय कॉलेज हैं, जिनमें कई कोर्सों में लगभग 50 फीसद से अधिक सीटें खाली हैं। जिन कोर्सों में सीटें खाली हैं, उनमें दाखिले होंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई में कालेजों में दाखिलों की प्रक्रिया शुरू की थी। सीटें खाली रहने पर 17 सितंबर तक दाखिले लेने के लिए दोबारा अवसर दिया था। इस दौरान भी कई कोर्सों में सीटें खाली रह गईं। अब विभाग द्वारा फिर से पोर्टल खोल दिया है। 30 सितंबर तक पोर्टल पर आवेदन करके और जरूरी दस्तावेज जमा करा करके विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे।

राजकीय महिला कालेज गोहाना में बीए, बीकाम, बीबीए, बीएससी फिजिकल साइंस, एमकाम, एम भूगोल में सीटें खाली हैं। राजकीय कालेज बरोदा और राजकीय कालेज भैंसवाल कलां में बीए में सीटें खाली। राजकीय कालेज बड़ौता में भी ऐसी ही स्थिति है।

बड़ौता कालेज में दाखिलों के लिए ओवरआल इंचार्ज डा. प्रदीप कुंडू और नोडल अधिकारी डा. शैलेश कलकल ने बताया कि विभाग ने दाखिलों से वंचित विद्यार्थियों को अवसर दिया है। विद्यार्थी कालेज पहुंचकर दाखिले के लिए आवेदन करने में मदद ले सकते हैं।

राजकीय महिला कालेज गोहाना कोर्स कुल सीटें दाखिले बीए 600 418 बीकाम 80 41 बीबीए 40 22 बीएससी लाइफ साइंस 60 60 बीएससी फिजिकल साइंस 120 33 एमकाम 80 40 एमए भूगोल 80 58 एमए हिंदी 40 40 राजकीय कालेज बरोदा बीए -- -80 -- -27