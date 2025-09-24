Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोहाना के कॉलेजों में 50 प्रतिशत से ज्यादा सीटें खाली, आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या?

    By Paramjeet Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:28 PM (IST)

    सोनीपत के गोहाना में उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर की खाली सीटों को भरने के लिए पोर्टल फिर से खोल दिया है। दाखिलों से वंचित छात्र अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गोहाना के चार राजकीय कॉलेजों में कई कोर्सों में लगभग 50% से ज़्यादा सीटें खाली हैं। विद्यार्थी कॉलेज में सहायता केंद्र से मदद ले सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    कालेजों में कई कोर्साें में 50 फीसद से अधिक सीटें खाली। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत में उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर की खाली सीटों को भरने के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोल दिया है। दाखिलों से वंचित रहे विद्यार्थी अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोहाना में चार राजकीय कॉलेज हैं, जिनमें कई कोर्सों में लगभग 50 फीसद से अधिक सीटें खाली हैं। जिन कोर्सों में सीटें खाली हैं, उनमें दाखिले होंगे।

    उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई में कालेजों में दाखिलों की प्रक्रिया शुरू की थी। सीटें खाली रहने पर 17 सितंबर तक दाखिले लेने के लिए दोबारा अवसर दिया था। इस दौरान भी कई कोर्सों में सीटें खाली रह गईं। अब विभाग द्वारा फिर से पोर्टल खोल दिया है। 30 सितंबर तक पोर्टल पर आवेदन करके और जरूरी दस्तावेज जमा करा करके विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे।

    राजकीय महिला कालेज गोहाना में बीए, बीकाम, बीबीए, बीएससी फिजिकल साइंस, एमकाम, एम भूगोल में सीटें खाली हैं। राजकीय कालेज बरोदा और राजकीय कालेज भैंसवाल कलां में बीए में सीटें खाली। राजकीय कालेज बड़ौता में भी ऐसी ही स्थिति है।

    बड़ौता कालेज में दाखिलों के लिए ओवरआल इंचार्ज डा. प्रदीप कुंडू और नोडल अधिकारी डा. शैलेश कलकल ने बताया कि विभाग ने दाखिलों से वंचित विद्यार्थियों को अवसर दिया है। विद्यार्थी कालेज पहुंचकर दाखिले के लिए आवेदन करने में मदद ले सकते हैं।

    राजकीय महिला कालेज गोहाना

    कोर्स कुल सीटें दाखिले
    बीए 600 418
    बीकाम 80 41
    बीबीए 40 22
    बीएससी लाइफ साइंस 60 60
    बीएससी फिजिकल साइंस 120 33
    एमकाम 80 40
    एमए भूगोल 80 58
    एमए हिंदी 40 40

    राजकीय कालेज बरोदा

    बीए -- -80 -- -27

    राजकीय कालेज भैंसवाल कलां

    बीए -- -80 -- -32

    राजकीय कालेज बड़ौता

    कोर्स कुल सीटें दाखिले
    बीए 320 143
    बीकाम 80 23
    बीसीए 60 22
    बीएससी फिजिकल साइंस 160 18
    एमए राजनीति विज्ञान 60 20
    एमए भूगोल 60 7
    एमए हिंदी 60 36
    एमए अंग्रेजी 60 21

    विभाग ने कालेजों में रिक्त सीटों पर दाखिलों के लिए पोर्टल खोल दिया है। पहले जो विद्यार्थी किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर पाए थे, अब वे दाखिला ले सकते हैं। कालेज में विद्यार्थियों की मदद के लिए सहायता केंद्र बनाया गया है। - डा. सतीश, उप प्राचार्य, राजकीय महिला कॉलेज, गोहाना