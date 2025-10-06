सोनीपत में दसवीं के छात्रों ने आठवीं के छात्र को किया अगवा, नहर किनारे ले जाकर सूए से किया जानलेवा हमला

सोनीपत के जुआं गांव में दसवीं कक्षा के छात्रों ने आठवीं कक्षा के छात्र का अपहरण कर चाकू से हमला किया। पीड़ित को नहर किनारे ले जाकर घायल अवस्था में छोड़ दिया गया। राहगीर की मदद से उसने परिवार को सूचित किया जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। गांव जुआं में दसवीं कक्षा के तीन छात्रों ने आठवीं कक्षा के छात्र का अपहरण कर सुनसान जगह पर ले जाकर चाकू और बर्फ तोड़ने के सुए मारकर घायल कर दिया। आरोपित उसका बाइक पर अपहरण कर नहर किनारे ले गए थे। जहां वारदात को अंजाम देकर पीड़ित को लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गए।

पीड़ित ने राहगीर की मदद से स्वजन को मामले से अवगत कराया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल, पीड़ित का खानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मोहाना थाना पुलिस ने नाबालिग आरोपितों को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है।

दिल्ली के लामपुर गांव का रहने वाला 14 वर्षीय हिमांशु आठ साल से मां के साथ ननिहाल गांव जुआं में रह रहे हैं। हिमांशु गांव के सरकारी स्कूल में आठवीं कक्षा का छात्र है। शनिवार सुबह वह रोजाना की तरह साढ़े सात बजे स्कूल गया था। दोपहर करीब ढाई बजे स्कूल की छुट्टी के बाद उसके ही स्कूल के दसवीं कक्षा के तीन छात्र बाइक पर पहुंचे और उसे जबरदस्ती उठाकर नहर की कच्ची पटरी पर ले गए।

वहां तीनों ने उस पर चाकू और बर्फ तोड़ने वाले सुआ से पेट, कमर और गर्दन पर कई वार किए और उसे अधमरा छोड़कर मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में हिमांशु ने किसी राहगीर की मदद से अपने स्वजन को फोन के जरिए सूचना दी।