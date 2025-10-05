सोनीपत में हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़, फैक्ट्री मालिक से 40 लाख की उगाही, मां-बेटी समेत 9 गिरफ्तार

सोनीपत पुलिस ने एक हनीट्रैप गैंग का पर्दाफाश करते हुए नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने एक फैक्ट्री मालिक को प्रेमजाल में फंसाकर 40 लाख रुपये की उगाही करने की कोशिश की। गिरफ्तार आरोपितों में तीन बहनें और दो वकील भी शामिल हैं। पुलिस ने मुरथल के पास एक ढाबे से इन्हें पकड़ा और उनके कब्जे से 40 लाख रुपये बरामद किए।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत पुलिस ने एक हनीट्रैप गैंग का पर्दाफाश करते हुए नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वे एक फैक्ट्री मालिक को प्रेमजाल में फंसाकर 40 लाख रुपये की उगाही करने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपितों में तीन बहनें, उनकी मां, भाई, दो दोस्त और दो वकील शामिल हैं। पुलिस ने मुरथल के पास एक ढाबे से इन आरोपितों को धर दबोचा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें