    सोनीपत में हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़, फैक्ट्री मालिक से 40 लाख की उगाही, मां-बेटी समेत 9 गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:25 PM (IST)

    सोनीपत पुलिस ने एक हनीट्रैप गैंग का पर्दाफाश करते हुए नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने एक फैक्ट्री मालिक को प्रेमजाल में फंसाकर 40 लाख रुपये की उगाही करने की कोशिश की। गिरफ्तार आरोपितों में तीन बहनें और दो वकील भी शामिल हैं। पुलिस ने मुरथल के पास एक ढाबे से इन्हें पकड़ा और उनके कब्जे से 40 लाख रुपये बरामद किए।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत पुलिस ने एक हनीट्रैप गैंग का पर्दाफाश करते हुए नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वे एक फैक्ट्री मालिक को प्रेमजाल में फंसाकर 40 लाख रुपये की उगाही करने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपितों में तीन बहनें, उनकी मां, भाई, दो दोस्त और दो वकील शामिल हैं। पुलिस ने मुरथल के पास एक ढाबे से इन आरोपितों को धर दबोचा।

    पुलिस के अनुसार, गैंग ने फैक्ट्री मालिक को नौकरी के बहाने अपने जाल में फंसाया। एक युवती ने मालिक से नजदीकी बढ़ाकर प्रेम संबंध बनाए और फिर ब्लैकमेल कर रुपये मांगने शुरू किए।

    गैंग ने मालिक से दो लाख रुपये पहले ही वसूल लिए थे और शेष 38 लाख रुपये की मांग कर रहा था।पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक संयुक्त टीम ने मुरथल के ढाबे पर छापा मारा और सभी नौ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    उनके कब्जे से 40 लाख रुपये नकद और नौ मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह गैंग लंबे समय से हनीट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर पैसे वसूल रहा था।

