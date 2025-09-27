Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनीपत के गन्नौर और गोहाना मार्केट कमेटियों में नई नियुक्तियां, किसानों को मिलेगा लाभ

    By Ashish Mudgil Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:00 PM (IST)

    प्रदेश सरकार ने मार्केट कमेटियों का गठन कर गन्नौर और गोहाना में अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। नवनियुक्त अध्यक्षों ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देने और मंडियों में सुविधाएं बढ़ाने की बात कही। गन्नौर मार्केट कमेटी के अध्यक्ष निशांत छौकर ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने का वादा किया। गोहाना मार्केट कमेटी के चेयरमैन कृष्ण सैनी ने मंडियों में बेहतर सुविधाएं देने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रदेश सरकार ने मार्केट कमेटियों का गठन कर गन्नौर और गोहाना में अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। प्रदेश सरकार ने मार्केट कमेटियों का गठन कर चेयरमैन व वाइस चेयरमैन नियुक्त कर दिए हैं। निर्वाचित चेयरमैन व वाइस चेयरमैन ने अपनी नियुक्ति पर सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे सौंपी गई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निर्वहन करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गन्नौर मार्केट कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष निशांत छौकर व उपाध्यक्ष योगेश कौशिक की नियुक्ति के बाद शुक्रवार को नई अनाज मंडी स्थित मेसर्स मेहर सिंह रामभज आढ़तिया के प्रतिष्ठान पर उनका सम्मान किया गया।

    इस अवसर पर कमीशन एजेंट पुनीत जैन, फूड ग्रेन एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र गोयल, सचिव अनिल कौशिक, कोषाध्यक्ष नीरज त्यागी, सुरेश बत्रा, रघुनाथ शर्मा, मनीष बंसल, जयबीर छौकर, सुरेश नंबरदार, सतीश बंसल आदि ने उनका स्वागत किया। अध्यक्ष निशांत छौकर व उपाध्यक्ष योगेश कौशिक ने कमीशन एजेंटों का आभार व्यक्त किया।

    किसानों के हितों को प्राथमिकता देंगे: निशांत

    गन्नौर मार्केट कमेटी के अध्यक्ष निशांत चौकर ने कहा कि वे किसानों के हितों को प्राथमिकता देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार और प्रशासन के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान हो। वे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।

    उनकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होगी कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, किसानों और आढ़तियों को उचित सुविधाएँ प्रदान की जाएं, और आढ़तियों को संगठित तरीके से व्यापार करने का अवसर प्रदान किया जाए, जिससे मंडी में विवाद कम हों और एक स्वस्थ वातावरण बना रहे। वे सरकार द्वारा दी गई इस ज़िम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएँगे।

    मंडी में पारदर्शी खरीद व्यवस्था पर जोर: योगेश

    गन्नौर मार्केट कमेटी के उपाध्यक्ष योगेश कौशिक ने कहा कि यह सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी होगी कि मंडी में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, पारदर्शी खरीद व्यवस्था, साफ़-सफ़ाई और मंडी में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है।

    मंडी में तौल और भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। आढ़तियों को मंडी कर, खरीद प्रक्रिया और भुगतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसान विश्राम गृह के जीर्णोद्धार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

    किसानों को मंडी में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी: कृष्ण

    गोहाना मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन कृष्ण सैनी ने कहा कि अनाज और सब्जी मंडियों में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वह दोनों मंडियों में सुविधाओं को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे।

    मंडी से जुड़ी किसी भी सरकारी योजना का पूरी तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा। कृष्ण शहर से सटे गढ़ी उजाले खां गाँव के निवासी हैं। वह 1996 में कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा से जुड़े थे। कुछ समय बाद वह भाजपा में शामिल हो गए। वह भाजपा संगठन में बूथ प्रमुख, शक्ति प्रमुख और विस्तारक के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब वह खेती-बाड़ी करते हैं।

    मंडी में सुविधाएं बढ़ाने पर दिया जाएगा ध्यान: गिरधर

    गोहाना के जींद रोड स्थित श्री कृष्ण पुरम कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र गिरधर को मार्केट कमेटी, गोहाना का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि मंडी में सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। उनकी मंडी में कमीशन एजेंट की दुकान है।

    वह 1976 में आरएसएस में शामिल हुए। इससे पहले वह भाजपा के गोहाना मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह विश्व हिंदू परिषद (विहिप) से भी जुड़े हैं। वह पार्टी के प्रति वफादार हैं।