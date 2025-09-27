Language
    सोनीपत के गांवों में प्रवेश करने से पहले होगा स्वागत, अब कॉलोनियों में सांकेतिक बोर्ड दिखाएंगे रास्ता

    By Deepak Gijwal Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:43 AM (IST)

    सोनीपत नगर निगम ने गांवों में साइनबोर्ड लगाने की योजना बनाई है जिससे निवासियों और आगंतुकों को पता ढूंढने में आसानी होगी। वार्ड 8 से शुरुआत होगी राई और लिवान क्षेत्रों में 1000 साइनबोर्ड लगाने के लिए ₹30 लाख से अधिक खर्च होंगे। पार्षदों की मांग पर यह फैसला लिया गया है जिससे नेविगेशन में सुधार होगा और गांव व्यवस्थित दिखेंगे। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है।

    सोनीपत नगर निगम ने गांवों में साइनबोर्ड लगाने की योजना बनाई है। फाइल फोटो

    दीपक गिजवाल, सोनीपत। नगर निगम के गांवों के निवासियों को अब अपना पता ढूंढ़ने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। स्वागत बोर्ड उन्हें गांवों में रास्ता दिखाएंगे, जबकि साइनबोर्ड उन्हें सही जगह तक पहुँचाने में मदद करेंगे।

    नगर निगम ने विभिन्न गांवों और गलियों में साइनबोर्ड लगाने की योजना बनाई है। गांवों में स्वागत बोर्ड और साइनबोर्ड लगाने का काम वार्ड 8 से शुरू होगा। नगर निगम ने राई और लिवान क्षेत्रों में साइनबोर्ड लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    नगर निगम इस क्षेत्र में 1,000 साइनबोर्ड लगाने के लिए ₹3,092,238 खर्च करेगा। शहर में यह पहल पहले ही शुरू हो चुकी है। अब, निगम ने गांवों के लिए भी एक योजना पर काम शुरू कर दिया है।

    इस पहल से आगंतुकों और स्थानीय निवासियों, दोनों को काफी सुविधा होगी, जिन्हें अक्सर कुछ स्थानों तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम ने पार्षदों द्वारा उठाई गई इस लंबे समय से चली आ रही मांग को आखिरकार मंजूरी दे दी है।

    टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही आवंटन कर दिया जाएगा। इन साइनबोर्डों के लगने से न केवल नेविगेशन सिस्टम में सुधार होगा, बल्कि समग्र योजना में भी सुधार होगा। गाँव भी व्यवस्थित दिखेंगे।

    यह एजेंडा नगर निगम सदन की बैठक में नगर पार्षदों द्वारा पारित किया गया था। निगम ने अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। 23 सितंबर को टेंडर आमंत्रित किए गए थे। टेंडर 30 सितंबर को खुलेंगे। निगम संबंधित एजेंसी को छह महीने के भीतर काम पूरा करने का लक्ष्य देगा।

    शहर में कवायद शुरू 

    सेक्टर और मॉडल टाउन क्षेत्र को छोड़कर, अन्य कॉलोनियों में पहचान का कोई साधन नहीं है। लोगों से पूछकर कॉलोनियों की पहचान की जाती है। प्रमुख सड़कों पर कॉलोनियों के नाम वाले साइनबोर्ड नहीं लगे हैं और न ही मकान नंबर जारी किए गए हैं।

    कॉलोनियों के बाहर साइनबोर्ड लगाने और मकान नंबर देने का मुद्दा यहां लंबे समय से चला आ रहा है। नगर निगम शहर में इस पर काम कर रहा है। नगर निगम ने जून में इस पर काम शुरू किया था। शहर में यह काम जारी है, जिस पर ₹17.47 लाख खर्च होंगे।

    गली से लेकर मकान नंबर तक, सब कुछ अंकित होगा

    ये साइनबोर्ड प्रत्येक गली के प्रवेश और निकास द्वार पर लगाए जाएंगे। इन साइनबोर्ड पर वार्ड नंबर, कॉलोनी का नाम, गली नंबर और मकान नंबर लिखा होगा। ये साइनबोर्ड आगंतुकों को अपना पता ढूँढ़ने में काफ़ी मदद करेंगे। विधायक, महापौर और पार्षदों के आवास भी सूचीबद्ध होंगे।

    राय में एक औद्योगिक क्षेत्र है। वहाँ बाहर से आए लोग भी रहते हैं। उन्हें अक्सर रास्तों की जानकारी नहीं होती। पार्षदों ने साइनबोर्ड लगाने की माँग की थी। कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अगले सप्ताह टेंडर खोला जाएगा। जल्द ही साइनबोर्ड लगा दिए जाएँगे।

    -विशाल गर्ग, अधीक्षण अभियंता, नगर निगम