पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में युवती की मौत का सनसनीखेज खुलासा, हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए फेंका था शव

सोनीपत के गोहाना-जींद ग्रीनफील्ड हाईवे पर महमूदपुर के पास ड्रेन आठ में मिली युवती के शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। सबूत मिटाने के लिए शव को ड्रेन में फेंका गया था। गला दबाने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। पुलिस ने हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज किया है।

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत में गोहाना-जींद ग्रीनफील्ड हाईवे स्थित गांव महमूदपुर के निकट ड्रेन आठ में युवती का शव मिलने के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है। युवती की गला दबाकर हत्या की गई थी और सबूत मिटाने को ड्रेन में शव फेंका गया था। गला दबाने से युवती के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिससे उसकी मौत हुई। चिकित्सकों ने विसरा को भी लैब में जांच के लिए भिजवाया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर सदर थाना में अब हत्या और शव को खुर्द-बुर्द करने के संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।

गांव खंदराई का मोहित जनस्वास्थ्य विभाग में नौकरी करता है। वह 25 सितंबर को सुबह घूमने गया था। जब वह जींद-गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे स्थित ड्रेन आठ के पुल पर पहुंचा तो वहां उसे एक युवती का शव नजर आया था। शव ड्रेन आठ में अंदर की तरफ पानी के पास पड़ा था।

वहीं, सदर थाना की पुलिस के साथ एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। शव को भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल भिजवाया गया था। तब पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम बोर्ड से कराने, दुष्कर्म हुआ या नहीं इसकी पुष्टि करने और डीएनए सैंपल लेने के लिए सिफारिश की थी। तीन दिन तक युवती के शव को अस्पताल में रखा गया लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हुई।