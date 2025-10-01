Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में युवती की मौत का सनसनीखेज खुलासा, हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए फेंका था शव

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:08 AM (IST)

    सोनीपत के गोहाना-जींद ग्रीनफील्ड हाईवे पर महमूदपुर के पास ड्रेन आठ में मिली युवती के शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। सबूत मिटाने के लिए शव को ड्रेन में फेंका गया था। गला दबाने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। पुलिस ने हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज किया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सोनीपत में युवती की हत्या का खुलासा हो गया है।

    जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत में गोहाना-जींद ग्रीनफील्ड हाईवे स्थित गांव महमूदपुर के निकट ड्रेन आठ में युवती का शव मिलने के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है।

    युवती की गला दबाकर हत्या की गई थी और सबूत मिटाने को ड्रेन में शव फेंका गया था। गला दबाने से युवती के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिससे उसकी मौत हुई। चिकित्सकों ने विसरा को भी लैब में जांच के लिए भिजवाया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर सदर थाना में अब हत्या और शव को खुर्द-बुर्द करने के संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव खंदराई का मोहित जनस्वास्थ्य विभाग में नौकरी करता है। वह 25 सितंबर को सुबह घूमने गया था। जब वह जींद-गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे स्थित ड्रेन आठ के पुल पर पहुंचा तो वहां उसे एक युवती का शव नजर आया था। शव ड्रेन आठ में अंदर की तरफ पानी के पास पड़ा था।

    वहीं, सदर थाना की पुलिस के साथ एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। शव को भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल भिजवाया गया था। तब पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम बोर्ड से कराने, दुष्कर्म हुआ या नहीं इसकी पुष्टि करने और डीएनए सैंपल लेने के लिए सिफारिश की थी। तीन दिन तक युवती के शव को अस्पताल में रखा गया लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हुई।

    यह भी पढ़ें- सोनीपत में ट्रक ड्राइवर की निर्मम हत्या, खौफनाक वारदात से पूरे इलाके में फैली सनसनी

    इसके बाद उसका पुलिस ने अंतिम संस्कार कराया। अब मेडिकल बोर्ड द्वारा पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दी गई। इससे पता चला कि युवती की गर्दन दबाकर हत्या की गई थी। गर्दन दबाने से शरीर में आक्सीजन की कमी हुई, जिससे उसकी मौत हुई। दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। विसरा रिपोर्ट को लैब में भेजा गया। पुलिस के अनुसार युवती की हत्या कहीं और की गई और शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए ड्रेन आठ में फेंका गया।

    शरीर पर नहीं थे चोट के निशान

    युवती के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। युवती ने ब्रांडेड कंपनी जारा और सीके के कपड़े पहने हुए हैं। क्रीम कलर की जींस और काले रंग की कॉलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी। उसके हाथ पर एसएन लिखा हुआ था।