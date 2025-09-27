हरियाणा के सोनीपत में लगे भूकंप के झटके, पढ़ें कितनी रही तीव्रता
सोनीपत हरियाणा में शुक्रवार देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र सोनीपत में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है लेकिन निवासियों में दहशत फैल गई। विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र को भूकंपीय रूप से संवेदनशील बताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
डिजिटल डेस्क, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार देर रात 1:47 बजे (IST) भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। इसका केंद्र सोनीपत में 28.99 उत्तरी अक्षांश और 76.97 पूर्वी देशांतर पर, 10 किलोमीटर की गहराई पर था।
इस भूकंप से किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों में कुछ समय के लिए दहशत रही।
EQ of M: 3.4, On: 27/09/2025 01:47:14 IST, Lat: 28.99 N, Long: 76.97 E, Depth: 10 Km, Location: Sonipat, Haryana.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) September 26, 2025
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/DRL23lJYDP
विशेषज्ञों के अनुसार, यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है। छोटे-मोटे भूकंप समय-समय पर आते रहते हैं। लोगों से सतर्क रहने और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है।
