Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा के सोनीपत में लगे भूकंप के झटके, पढ़ें कितनी रही तीव्रता

    By Digital Desk Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:17 AM (IST)

    सोनीपत हरियाणा में शुक्रवार देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र सोनीपत में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है लेकिन निवासियों में दहशत फैल गई। विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र को भूकंपीय रूप से संवेदनशील बताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार देर रात 1:47 बजे (IST) भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। इसका केंद्र सोनीपत में 28.99 उत्तरी अक्षांश और 76.97 पूर्वी देशांतर पर, 10 किलोमीटर की गहराई पर था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस भूकंप से किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों में कुछ समय के लिए दहशत रही।

    विशेषज्ञों के अनुसार, यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है। छोटे-मोटे भूकंप समय-समय पर आते रहते हैं। लोगों से सतर्क रहने और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है।