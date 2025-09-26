रुपयों के विवाद ने की गई थी दो भाइयों की हत्या, कोर्ट ने सात दोषियों को दी उम्रकैद की सजा

सोनीपत के पिनाना गांव में पैसों के लेनदेन को लेकर दो चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में अदालत ने सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नवंबर 2015 की इस घटना में रणजीत और उसके साथियों ने विक्की और पवन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। पैसों के लेनदेन के चलते गांव पिनाना में दो चचेरे भाइयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी हत्या करने के दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नवंबर 2015 के मामले की सुनवाई अतिरिक्त सेशन जज अशोक कुमार की अदालत में चल रही थी। सजा के साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

भैंसवाल के रणजीत का गांव पिनाना के विक्की (25) के साथ 25 हजार रुपये का लेनदेन था। इसको लेकर विक्की ने रणजीत के पास अपने एक साथी को पैसे लेने के लिए भेजा था। रणजीत ने पैसे नहीं दिए तो विक्की ने फोन किया। फोन पर रणजीत ने बताया कि वो पिनाना बस अड्डे पर है और आकर पैसे ले ले।