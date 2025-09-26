Language
    रुपयों के विवाद ने की गई थी दो भाइयों की हत्या, कोर्ट ने सात दोषियों को दी उम्रकैद की सजा

    By sandeep kumar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:00 PM (IST)

    सोनीपत के पिनाना गांव में पैसों के लेनदेन को लेकर दो चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में अदालत ने सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नवंबर 2015 की इस घटना में रणजीत और उसके साथियों ने विक्की और पवन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    चचेरे भाइयों की हत्या के सात दोषियों को उम्रकैद

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। पैसों के लेनदेन के चलते गांव पिनाना में दो चचेरे भाइयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी हत्या करने के दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नवंबर 2015 के मामले की सुनवाई अतिरिक्त सेशन जज अशोक कुमार की अदालत में चल रही थी। सजा के साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    भैंसवाल के रणजीत का गांव पिनाना के विक्की (25) के साथ 25 हजार रुपये का लेनदेन था। इसको लेकर विक्की ने रणजीत के पास अपने एक साथी को पैसे लेने के लिए भेजा था। रणजीत ने पैसे नहीं दिए तो विक्की ने फोन किया। फोन पर रणजीत ने बताया कि वो पिनाना बस अड्डे पर है और आकर पैसे ले ले।

    विक्की अपने चचेरे भाई पवन (27) को साथ लेकर पिनाना अड्डे पर पहुंचा। वहां रणजीत और उसके साथियों ने पवन और विक्की पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। अब मामले में रणजीत, शमशेर, दिनेश, तरुण, पवन उर्फ पोना, परवीन उर्फ कच्छी व पंकज उर्फ पिंकू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

