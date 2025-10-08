पांच वार्डों में ताले में बंद 'सुविधा', नगर निगम के CFC सेंटर धूल फांक रहे, सवाल-कब होगी समस्या दूर

सोनीपत नगर निगम द्वारा वार्डों में नागरिक सुविधा केंद्र खोले गए थे ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएँ मिल सकें। लेकिन कर्मचारी न होने के कारण ये केंद्र बंद पड़े हैं और लाखों रुपये के उपकरण बेकार हो रहे हैं। लोगों को छोटे-मोटे कामों के लिए भी निगम कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। लोगों को वार्डों में ही सुविधा देने के लिए शुरू की गई नगर निगम महत्वाकांक्षी नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) में लाखों रुपये से खरीदे गए उपकरण धूल फांक रहे है। कर्मचारी न होने की वजह से पांच वार्डों में खुले गए इन केंद्रों पर ताला लटक रहा है। लाखों खर्च करने के बाद भी लोगों को नगर निगम की ही दौड़ लगानी पड़ रही है। या ज्यादा फीस देकर बाहर से काम करवाने पड़ रहे है। लोगों की परेशानी को अब हाउस की बैठक में भी उठाया गया।

शहर के लोगों को कार्य कराने के लिए आनलाइन आवेदन करने निगम कार्यालय नहीं आना पड़े। इसके लिए निगम ने वार्ड स्तर पर नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) खोलने की पहल की थी। पहले चरण में वार्ड-एक में रैन बसेरा, वार्ड-तीन में सेक्टर 14 सामुदायिक केंद्र, वार्ड-पांच में बाबा धाम के पीछे सामुदायिक केंद्र, वार्ड नौ में राठधना गांव और वार्ड-11 में नगर निगम कार्यालय में सीएफसी शुरू किया था।

यहां पर लोगों के बैठने के लिए बैंच, कर्मचारियों के कार्य करने के लिए फर्नीचर और अन्य सुविधाओं पर लाखों रुपये का बजट खर्च किया गया है, लेकिन नगर निगम में कर्मचारियों की संख्या कम होने की वजह से वार्डों में खोले गए सीएफसी सेंटरों से कर्मचारियों को निगम में बुला लिया गया। इसके चलते उन सीएफसी पर ताला लटक गया। जिसके चलते निगम लाखों रुपये खर्च करके भी लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा पाया।

दूर-दराज से निगम में आने को मजबूर नगर निगम में राई और खरखौदा क्षेत्र तक के गांव शामिल है। ऐसे में छोटे-छोटे काम के लिए लोगों को 10 से 15 किलोमीटर दूर नगर निगम में आना पड़ता है। निगम के सीएफसी में पहले से ही दबाव है। ऐसे में लोगों को घंटों कतार में लगा रहना पड़ता है। टैक्स भरने व अन्य कार्यों के िलिए तो कई बार हजारों की भीड़ निगम में जुट जाती है। हालांकि नगर निगम की योजना के मुताबिक गांव रायपुर, कबीरपुर स्थित सैनी भवन, पुराना तहसील भवन, सेक्टर-23 के सामुदायिक केंद्र में सीएफसी खोले जाने है।