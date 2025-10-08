Language
    पांच वार्डों में ताले में बंद 'सुविधा', नगर निगम के CFC सेंटर धूल फांक रहे, सवाल-कब होगी समस्या दूर

    By Deepak Gijwal Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:42 AM (IST)

    सोनीपत नगर निगम द्वारा वार्डों में नागरिक सुविधा केंद्र खोले गए थे ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएँ मिल सकें। लेकिन कर्मचारी न होने के कारण ये केंद्र बंद पड़े हैं और लाखों रुपये के उपकरण बेकार हो रहे हैं। लोगों को छोटे-मोटे कामों के लिए भी निगम कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है।

    नागरिक सुविधा केंद्र में रखे कंप्यूटर-प्र्रिंटर और अन्य उपकरण।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। लोगों को वार्डों में ही सुविधा देने के लिए शुरू की गई नगर निगम महत्वाकांक्षी नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) में लाखों रुपये से खरीदे गए उपकरण धूल फांक रहे है। कर्मचारी न होने की वजह से पांच वार्डों में खुले गए इन केंद्रों पर ताला लटक रहा है। लाखों खर्च करने के बाद भी लोगों को नगर निगम की ही दौड़ लगानी पड़ रही है। या ज्यादा फीस देकर बाहर से काम करवाने पड़ रहे है। लोगों की परेशानी को अब हाउस की बैठक में भी उठाया गया।

    शहर के लोगों को कार्य कराने के लिए आनलाइन आवेदन करने निगम कार्यालय नहीं आना पड़े। इसके लिए निगम ने वार्ड स्तर पर नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) खोलने की पहल की थी। पहले चरण में वार्ड-एक में रैन बसेरा, वार्ड-तीन में सेक्टर 14 सामुदायिक केंद्र, वार्ड-पांच में बाबा धाम के पीछे सामुदायिक केंद्र, वार्ड नौ में राठधना गांव और वार्ड-11 में नगर निगम कार्यालय में सीएफसी शुरू किया था।

    यहां पर लोगों के बैठने के लिए बैंच, कर्मचारियों के कार्य करने के लिए फर्नीचर और अन्य सुविधाओं पर लाखों रुपये का बजट खर्च किया गया है, लेकिन नगर निगम में कर्मचारियों की संख्या कम होने की वजह से वार्डों में खोले गए सीएफसी सेंटरों से कर्मचारियों को निगम में बुला लिया गया। इसके चलते उन सीएफसी पर ताला लटक गया। जिसके चलते निगम लाखों रुपये खर्च करके भी लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा पाया।

    दूर-दराज से निगम में आने को मजबूर

    नगर निगम में राई और खरखौदा क्षेत्र तक के गांव शामिल है। ऐसे में छोटे-छोटे काम के लिए लोगों को 10 से 15 किलोमीटर दूर नगर निगम में आना पड़ता है। निगम के सीएफसी में पहले से ही दबाव है। ऐसे में लोगों को घंटों कतार में लगा रहना पड़ता है। टैक्स भरने व अन्य कार्यों के िलिए तो कई बार हजारों की भीड़ निगम में जुट जाती है। हालांकि नगर निगम की योजना के मुताबिक गांव रायपुर, कबीरपुर स्थित सैनी भवन, पुराना तहसील भवन, सेक्टर-23 के सामुदायिक केंद्र में सीएफसी खोले जाने है।

    सुचारू हो तो ये सुविधाएं वार्ड में ही मिलें

    यदि सीएफसी सुचारू हो तो लोगों को निगम के धक्के खाने की जरूर नहीं पड़ेगी, बल्कि उनको आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, प्रापर्टी टैक्स, सीवर-पानी बिल, एनओसी, नक्शा, बीपीएल कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि की सेवाएं वार्ड में ही मिल सकेंगी। वहीं, विभिन्न योजनाओं के आवेदन भी वार्ड के सीएफसी से ही कर सकेंगे।

    "कर्मचारियों की कमी के कारण सीएफसी को चालू नहीं हो पा रहे है। इस मुद्दे को हाउस बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया था। वहीं, बैठक के दौरान भी अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया गया है। जल्द यहां पर कर्मचारियों की नियुक्त की मांग की है। जल्द समाधान न होने पर उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात की जाएगी।"

    -राजीव सरोहा, सीनियर डिप्टी मेयर, नगर निगम।

    "30 कर्मचारियों की मांग के लिए मुख्यालय के पास फाइल भेजी गई है। कर्मचारी नियुक्त होने से सीएफसी को सुचारू किया जा सकेंगा। वहीं, बाकि सीएफसी भी जल्द खोले जाएंगे। जिससे लोगों को वार्ड में ही सुविधा मिलेगी।"

    -राजीव जैन, मेयर, नगर निगम।

