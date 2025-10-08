अर्जुन अवार्डी पहलवान सरिता मोर बनीं मां, सोशल मीडिया पर साझा की खुशी, पोस्ट में लिखा- नई जर्नी शुरू

अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और अर्जुन अवार्डी सरिता मोर ने दिल्ली के एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने नई जर्नी शुरू होने की जानकारी दी जिसके बाद उन्हें बधाइयाँ मिल रही हैं। 2017 में राहुल मान से शादी हुई थी जो उनके कोच भी रहे हैं। सरिता विश्व कुश्ती रैंकिंग में नंबर एक रह चुकी हैं।