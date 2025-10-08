Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अर्जुन अवार्डी पहलवान सरिता मोर बनीं मां, सोशल मीडिया पर साझा की खुशी, पोस्ट में लिखा- नई जर्नी शुरू

    By Nand kishor Bhardwaj Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:37 AM (IST)

    अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और अर्जुन अवार्डी सरिता मोर ने दिल्ली के एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने नई जर्नी शुरू होने की जानकारी दी जिसके बाद उन्हें बधाइयाँ मिल रही हैं। 2017 में राहुल मान से शादी हुई थी जो उनके कोच भी रहे हैं। सरिता विश्व कुश्ती रैंकिंग में नंबर एक रह चुकी हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    पहलवान सरिता मोर बनीं मां, पोस्ट कर लिखा : नई जर्नी शुरू

    जागरण संवादाता, गोहाना। अंतरराष्ट्रीय पहलवान एवं अर्जुन अवार्डी सरिता मोर मां बन गई हैं। उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है और दोनों स्वस्थ हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करके लिखा-नई जर्नी शुरू। पोस्ट के बाद इंटरनेट मीडिया पर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव बरोदा की सरिता मोर की शादी 2017 में अंतरराष्ट्रीय पहलवान गांव खेड़ी के राहुल मान से हुई थी। राहुल सरिता के कोच भी रहे हैं। सरिता विश्व कुश्ती रैंकिंग में नंबर एक रह चुकी हैं। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में चार पदक जीते हैं।

    उसे 2022 में अर्जुन अवार्ड मिला था। सरिता मोर अब मां बनीं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर अंग्रेजी के साथ संस्कृत में दो पोस्ट लिखीं।

    यह भी पढ़ें- रजिस्ट्री बंद होने से महंगी हुई डाक सेवा, अब 26 रुपये वाला पार्सल 55 में; आम आदमी पर बढ़ा बोझ