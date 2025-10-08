अर्जुन अवार्डी पहलवान सरिता मोर बनीं मां, सोशल मीडिया पर साझा की खुशी, पोस्ट में लिखा- नई जर्नी शुरू
अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और अर्जुन अवार्डी सरिता मोर ने दिल्ली के एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने नई जर्नी शुरू होने की जानकारी दी जिसके बाद उन्हें बधाइयाँ मिल रही हैं। 2017 में राहुल मान से शादी हुई थी जो उनके कोच भी रहे हैं। सरिता विश्व कुश्ती रैंकिंग में नंबर एक रह चुकी हैं।
जागरण संवादाता, गोहाना। अंतरराष्ट्रीय पहलवान एवं अर्जुन अवार्डी सरिता मोर मां बन गई हैं। उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है और दोनों स्वस्थ हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करके लिखा-नई जर्नी शुरू। पोस्ट के बाद इंटरनेट मीडिया पर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं।
गांव बरोदा की सरिता मोर की शादी 2017 में अंतरराष्ट्रीय पहलवान गांव खेड़ी के राहुल मान से हुई थी। राहुल सरिता के कोच भी रहे हैं। सरिता विश्व कुश्ती रैंकिंग में नंबर एक रह चुकी हैं। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में चार पदक जीते हैं।
उसे 2022 में अर्जुन अवार्ड मिला था। सरिता मोर अब मां बनीं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर अंग्रेजी के साथ संस्कृत में दो पोस्ट लिखीं।
