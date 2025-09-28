Language
    गोहाना अनाज मंडी में धान की आवक बढ़ी, अधिकारियों ने व्यापारियों को दिए ये निर्देश

    By Paramjeet Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:04 PM (IST)

    गोहाना की अनाज मंडी में धान की आवक में तेजी आई है जो अब 7-8 हजार क्विंटल प्रतिदिन तक पहुंच गई है। किसान अगेती किस्म 1509 धान ला रहे हैं जिसके दाम पिछले साल से थोड़े ज्यादा हैं। कांसड़ी में पीआर धान की आवक शुरू हो गई है। अधिकारियों ने व्यापारियों को निजी खरीद जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। किसानों को धान सुखाकर लाने की सलाह दी गई है।

    गोहाना की अनाज मंडी में धान की आवक में तेजी आई है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गोहाना। शहर के जींद रोड स्थित अनाज मंडी में धान की आवक तेज होने लगी है। अब दैनिक आवक सात से आठ हजार क्विंटल तक पहुंच गई है। आने वाले दिनों में दैनिक आवक और बढ़ेगी। इस समय किसान अगेती किस्म 1509 धान की अधिक आवक कर रहे हैं।

    इस धान के दाम पिछले साल के मुकाबले थोड़े बढ़े हैं। पिछले साल यह किस्म 2700 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी थी, लेकिन इस बार सीजन की शुरुआत में ही यह 2880 से 3287 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। 1509 धान के दाम 150-200 रुपये प्रति क्विंटल अधिक हैं। उधर, गांव कांसड़ी में बनाए गए फसल खरीद केंद्र पर शनिवार को पीआर धान की आवक भी शुरू हो गई।

    उपमंडल में किसानों ने करीब 1.35 लाख एकड़ में धान की खेती की है। धान की अगेती किस्मों में 1509 की मंडी में सबसे अधिक आवक हो रही है। इसके अलावा पीआर धान की आवक भी शुरू हो गई है। चार-पाँच दिन पहले तक मंडी में प्रतिदिन दो से ढाई हज़ार क्विंटल धान की आवक होती थी, जो अब बढ़कर सात से आठ हज़ार क्विंटल हो गई है।

    पीआर धान के अलावा अन्य किस्मों के धान की निजी खरीद हो रही है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों ने व्यापारियों को निजी तौर पर खरीदे गए धान को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने मंडी के साथ-साथ कासंडी गाँव में भी पीआर धान की खरीद के लिए एक केंद्र स्थापित किया है। कासंडी केंद्र पर भी शनिवार को पीआर धान की आवक शुरू हो गई, लेकिन अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है।

    मंडी में 46,500 क्विंटल धान की आवक

    शनिवार तक अनाज मंडी में लगभग 46,500 क्विंटल धान की आवक हो चुकी थी, जिसमें लगभग 1,500 क्विंटल पीआर धान शामिल है। हैफेड ने पीआर धान की खरीद शुरू कर दी है। निजी एजेंसियाँ वर्तमान में धान की 1509 ढेरियां खरीद रही हैं। वर्तमान में, कुछ ढेरियों में नमी की मात्रा अधिक दिखाई दे रही है। धान की आवक धीरे-धीरे बढ़ेगी।

    किसानों को अपना धान सुखाकर और साफ़ करके लाना चाहिए। इससे बिक्री में कोई समस्या नहीं होगी। ज़्यादा नमी होने पर एजेंसी धान नहीं खरीदती। कासंडी गाँव के केंद्र पर पीआर धान की आवक शुरू हो गई है। वहाँ जल्द ही खरीद शुरू हो जाएगी।

    -सुरेश कुमार, सचिव, गोहाना, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड