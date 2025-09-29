Language
    खरखौदा में इस सड़क का नवीनीकरण 7 करोड़ रुपये की लागत से शुरू, केएमपी एक्सप्रेसवे तक का सफर होगा आसान

    By Harish Bhoriya Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:05 PM (IST)

    खरखौदा में विधायक पवन खरखौदा ने बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग के दूसरे चरण के निर्माण का उद्घाटन किया। सात करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क खरखौदा को केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। सड़क की खराब हालत से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी खासकर पिपली क्षेत्र में। इस निर्माण से क्षेत्रवासियों को जाम और टूटी सड़कों से मुक्ति मिलेगी।

    खरखौदा में विधायक पवन खरखौदा ने बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग के दूसरे चरण के निर्माण का उद्घाटन किया।

    जागरण संवाददाता, खरखौदा। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही एक समस्या अब खत्म होने वाली है। सोमवार को विधायक पवन खरखौदा ने बाबा बंदा सिंह बहादुर खरखौदा-दिल्ली मार्ग के नाम से मशहूर स्टेट हाईवे 18 के दूसरे चरण के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। यह सड़क खरखौदा से केएमपी एक्सप्रेसवे और केएमपी मोड़ तक करीब सात करोड़ रुपये की लागत से बनेगी।

    पिछले कई वर्षों से इस महत्वपूर्ण सड़क की हालत बेहद खराब थी। गड्ढे, टूटी सड़कें और बारिश में जलभराव अक्सर यातायात को बाधित करता था। सबसे खराब स्थिति पिपली क्षेत्र में थी, जहां जल निकासी न होने से सड़क पूरी तरह से टूट चुकी थी।

    स्थानीय निवासियों की लगातार मांग के बाद अब यहां पक्की सड़क का निर्माण होगा, जिससे यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राहगीर और वाहन चालक इस मार्ग पर यात्रा करना एक बड़ी चुनौती मानते थे। सुबह और शाम के समय यहां घंटों जाम लगा रहता था।

    यह सड़क न केवल खरखौदा शहर को दिल्ली से जोड़ती है, बल्कि औद्योगिक इकाइयों और आसपास के गांवों की जीवन रेखा भी है। इसलिए, सड़क के नवीनीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण के दूसरे चरण का खाका तैयार कर लिया है।

    निर्माण कार्य का उद्घाटन करते हुए विधायक पवन खरखौदा ने कहा कि अब क्षेत्रवासियों को जाम और टूटी सड़कों से मुक्ति मिलेगी। यह मांग वर्षों से चली आ रही थी और आज पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा से यह प्रयास रहा है कि असंभव लगने वाले कार्यों को भी पूरा किया जाए। इस सड़क का निर्माण विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

    विवरण मूल्य
    निर्माण लागत 7 करोड़ 10 हजार 915
    सड़क की लंबाई 3.950 किलोमीटर
    कंक्रीट सड़क की लंबाई 400 मीटर
    निर्माण समय 6 महीने