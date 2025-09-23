Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनीपत में 4 कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटें खाली, गोहाना के कॉलेजों में फिर से होगा दाखिला, सितंबर तक मौका

    By Paramjeet Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:09 PM (IST)

    उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में खाली स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों को भरने के लिए फिर से पोर्टल खोल दिया है। दाखिले से वंचित छात्र अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गोहाना के चार राजकीय कॉलेजों में कई पाठ्यक्रमों में 50% से अधिक सीटें खाली हैं। पहले भी मौका दिया गया था लेकिन सीटें खाली रहने पर अब दोबारा पोर्टल खोला गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    गोहाना में चार राजकीय कालेज, कई कोर्सों में 50 फीसद तक सीटें खाली

    जागरण संवाददाता, गोहाना। उच्चतर शिक्षा विभाग ने काॅलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर की खाली सीटों को भरने के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोल दिया है। दाखिलों से वंचित रहे विद्यार्थी अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। गोहाना में चार राजकीय काॅलेज हैं, जिनमें कई कोर्सों में लगभग 50 फीसद तक या इससे अधिक सीटें खाली हैं। जिन कोर्सों में सीटें खाली हैं, उनमें दाखिले होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई के अंत में काॅलेजों में दाखिलों की प्रक्रिया शुरू की थी। सीटें खाली रहने पर 17 सितंबर तक दाखिले लेने के लिए दोबारा अवसर दिया था। इस दौरान भी कई कोर्सों में सीटें खाली रह गईं। अब विभाग द्वारा फिर से पोर्टल खोल दिया है। 30 सितंबर तक पोर्टल पर आवेदन करके और जरूरी दस्तावेज जमा करा करके विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे।

    राजकीय महिला काॅलेज गोहाना में बीए, बीकाॅम, बीबीए, बीएससी फिजिकल साइंस, एमकाॅम, एम भूगोल में सीटें खाली हैं। राजकीय काॅलेज बरोदा और राजकीय काॅलेज भैंसवाल कलां में बीए की सीटें खाली हैं। राजकीय काॅलेज बड़ौता में भी ऐसी ही स्थिति है। बड़ौता काॅलेज में दाखिलों के लिए ओवरऑल इंचार्ज डाॅ. प्रदीप कुंडू और नोडल अधिकारी डाॅ. शैलेश कलकल ने बताया कि विभाग ने दाखिलों से वंचित विद्यार्थियों को अवसर दिया गया है। विद्यार्थी कॉलेज पहुंचकर दाखिले के लिए आवेदन करने में मदद ले सकते हैं।

    राजकीय महिला काॅलेज गोहाना

    कोर्स कुल सीटें दाखिले दाखिले (% में)
    बीए 600 418 70
    बीकाॅम  80  41  51
    बीबीए  40  22 55
    बीएससी लाइफ साइंस  60  60 100
    बीएससी फिजिकल साइंस  120 33 28
    एमकाॅम  80  40 50
    एमए भूगोल  80 58 73

    राजकीय काॅलेज बरोदा

    बीए -- -80 -- -27 -- -34

    -- --

    राजकीय कालेज भैंसवाल कलां

    बीए -- -80 -- -32 -- -40

    -- -

    राजकीय काॅलेज बड़ौता

    बीए -- -320 -- -143 -- -45

    बीकाम -- -80 -- -23 -- -29

    बीसीए -- -60 -- -- 22 -- -37

    बीएससी फिजिकल साइंस -- -160 -- -18 -- 11

    एमए राजनीति विज्ञान -- -60 -- -20 -- 33

    एमए भूगोल -- -60 -- -7 -- -12

    एमए हिंदी -- -60 -- -36 -- -60

    एमए अंगेजी -- -60 -- -21 -- -35

    ले सकते हैं दाखिला

    विभाग ने काॅलेजों में रिक्त सीटों पर दाखिलों के लिए पोर्टल खोल दिया है। पहले जो विद्यार्थी किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर पाए थे, अब वे दाखिला ले सकते हैं। काॅलेज में विद्यार्थियों की मदद के लिए सहायता केंद्र बनाया गया है।

    -डाॅ. सतीश, उप प्राचार्य, राजकीय महिला काॅलेज, गोहाना

    यह भी पढ़ें- पराली जलाने पर 30 हजार जुर्माना और FIR, सोनीपत प्रशासन का सख्त फैसला; सेटेलाइट से होगी खेतों की निगरानी