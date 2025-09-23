सोनीपत में 4 कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटें खाली, गोहाना के कॉलेजों में फिर से होगा दाखिला, सितंबर तक मौका

उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में खाली स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों को भरने के लिए फिर से पोर्टल खोल दिया है। दाखिले से वंचित छात्र अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गोहाना के चार राजकीय कॉलेजों में कई पाठ्यक्रमों में 50% से अधिक सीटें खाली हैं। पहले भी मौका दिया गया था लेकिन सीटें खाली रहने पर अब दोबारा पोर्टल खोला गया है।

जागरण संवाददाता, गोहाना। उच्चतर शिक्षा विभाग ने काॅलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर की खाली सीटों को भरने के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोल दिया है। दाखिलों से वंचित रहे विद्यार्थी अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। गोहाना में चार राजकीय काॅलेज हैं, जिनमें कई कोर्सों में लगभग 50 फीसद तक या इससे अधिक सीटें खाली हैं। जिन कोर्सों में सीटें खाली हैं, उनमें दाखिले होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई के अंत में काॅलेजों में दाखिलों की प्रक्रिया शुरू की थी। सीटें खाली रहने पर 17 सितंबर तक दाखिले लेने के लिए दोबारा अवसर दिया था। इस दौरान भी कई कोर्सों में सीटें खाली रह गईं। अब विभाग द्वारा फिर से पोर्टल खोल दिया है। 30 सितंबर तक पोर्टल पर आवेदन करके और जरूरी दस्तावेज जमा करा करके विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे।

राजकीय महिला काॅलेज गोहाना में बीए, बीकाॅम, बीबीए, बीएससी फिजिकल साइंस, एमकाॅम, एम भूगोल में सीटें खाली हैं। राजकीय काॅलेज बरोदा और राजकीय काॅलेज भैंसवाल कलां में बीए की सीटें खाली हैं। राजकीय काॅलेज बड़ौता में भी ऐसी ही स्थिति है। बड़ौता काॅलेज में दाखिलों के लिए ओवरऑल इंचार्ज डाॅ. प्रदीप कुंडू और नोडल अधिकारी डाॅ. शैलेश कलकल ने बताया कि विभाग ने दाखिलों से वंचित विद्यार्थियों को अवसर दिया गया है। विद्यार्थी कॉलेज पहुंचकर दाखिले के लिए आवेदन करने में मदद ले सकते हैं।